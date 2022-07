Джеймс Ганн: Ми не опублікували трейлер «Вартових Галактики 3» онлайн через недостатню готовність візуальних ефектів

Вчора ми опублікували добірку найцікавіших трейлерів із фанатського заходу San Diego Comic-Con 2022, при цьому туди не увійшов тизер-трейлер фільму «Вартові Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3, який демонстрували публіці у залі.

Деякі користувачі соціальних мереж відразу обрушилися з критикою на Marvel, проте режисер картини Джеймс Ганн поспішив взяти провину на себе.

I wish you could have too. But it’s not just Marvel, it’s also me. Although I love the teaser some VFX aren’t where I’d want them to be for repeated views & close inspection – remember we didn’t wrap long ago – so you’ll have to wait just a beat! Sorry! https://t.co/NAz0gIedo8

— James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2022