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Джеймс Ганн: Ми не опублікували трейлер «Вартових Галактики 3» онлайн через недостатню готовність візуальних ефектів

Джеймс Ганн: Ми не опублікували трейлер «Вартових Галактики 3» онлайн через недостатню готовність візуальних ефектів

Вчора ми опублікували добірку найцікавіших трейлерів із фанатського заходу San Diego Comic-Con 2022, при цьому туди не увійшов тизер-трейлер фільму «Вартові Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3, який демонстрували публіці у залі.

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Деякі користувачі соціальних мереж відразу обрушилися з критикою на Marvel, проте режисер картини Джеймс Ганн поспішив взяти провину на себе.

За його словами, трейлер дуже добрий з погляду смислів, але деякі візуальні ефекти ще не остаточно готові. Відповідно, при першому перегляді в рамках заходу фанати сприймають ролик на ура, проте при подальших переглядах та вишукуванні деталей глядачів може спіткати розчарування якістю VFX. Щоб цього не сталося, Джеймс Ганн попросив фанатів зачекати ще зовсім небагато.

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Ті, кому вдалося побачити тизер під музику The Flaming Lips “Do You Realize”, розповів про його сюжет. Команда Стражів зустрічається з Гаморою, яка їх не впізнає. Частину ролика присвятили історії Ракети (його показали зовсім маленьким звірятком), показали Грута-підлітка, а також героя Адама Варлока у виконанні Вілла Поултера.

Прем’єра фільму «Вартові Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3 призначена на 5 травня 2023 року, це буде фінал історії про цю команду героїв (але окремо вони з’являтимуться в інших фільмах всесвіту Marvel Cinematic Universe).

P.S. У мережі вже можна знайти екранні копії тизера, але вони жахливої ​​якості та активно видаляються адміністрацією Youtube.

Джерело: Variety


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