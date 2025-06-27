Нового «Супермена» вдягнули у «плавки» в останній момент — Джеймс Ганн сумнівався, але актор наполіг

Кадр з трейлеру «Супермена» / DC

Навколо костюму «Супермена» точаться вічні дебати — від логотипа «S», чобіт та плаща до червоних плавок. В попередніх фільмах Генрі Кавілл свідомо відмовився від цього елементу, тоді як його наступник вибрав інший шлях, викликавши невдоволення фанів.

Що цікаво, режисер нового «Супермена» Джеймс Ганн, як і вся знімальна команда, до останнього сумнівались, чи повертати червоні плавки Людині зі сталі. В інтерв’ю бразильському виданню Omelete (через Games Radar) художниця по костюмах Джудіанна Маковськи каже, що цей момент обговорювали щодня, а рішення їх одягнути прийняли фактично в останню ніч перед початком зйомок. Маковськи в цьому плані була у «команді трусів» і мала один з ключових голосів.

«Було багато людей, які не хотіли повертати плавки, і багато людей, які навпаки були за них. Сам Джеймс був дуже неоднозначний. І мушу сказати, я відмовилась здаватися», — розповіла Маковськи.

Щобільше, сам виконавець головної ролі Девід Коренсвет також хотів, аби плавки стали частиною костюма Супермена.

На думку Коренсвета, таким чином діти менше боятимуться персонажа, тому що інопланетянин в цьому образі більше схожий на рестлера.

«Я довго був у команді “проти плавок”. Дуже довго», — розповідав Ганн торік в інтерв’ю Collider. «Ми приміряли різні версії, проводили тестування з ними і без. І одна з речей, яку мені потім сказав Девід — Супермен хоче, щоб діти його не боялися. Він інопланетянин. Він стріляє променями з очей, може підірвати вантажівку. Він неймовірно потужний, але хоче бути символом надії та позитиву. Тож одягається як професійний рестлер, щоб люди не боялися його. І я подумав, що це справді мене зрозуміло».

Тим часом вчора просочилися перші реакції на нового «Супермена», які визначили фільм як візуально привабливий, вихваляючи акторську гру Коренсвета та хімію з Рейчел Броснаген. Раніше ходили чутки, що з виробництвом фільму не все так гладко: DC нібито змінила монтажерів після тестових показів, прибрала 25 хвилин матеріалу і «комедійну тональність».

«Супермен» стартує в українських кінотеатрах 11 липня і стане першим великим кінопроєктом в оновленому всесвіті DC під керівництвом Ганна-Сафрана. Окрім Коренсвета (Кларк Кент і Супермен) і Броснаген (Лоїс Лейн), до акторського складу залучили Ніколаса Голта (лиходій Лекс Лютор), Ізабелу Мерсед (Дівчина-Яструб), Сару Сампайо (Єва Тешмахер), Еді Гатегі (Містер Терріфік), Натана Філіона (Зелений Ліхтар) та Ентоні Керрігана (Метаморфо). Також у фільмі з’явиться син Крістофера Ріва, який грав Кларка Кента у 1978 році, у ролі телерепортера, і, ймовірно, ми побачимо камео нової Супердівчини у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.