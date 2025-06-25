Перший погляд на Кілліана Мерфі у драмі «Стів» від Netflix — нової адаптації бестселера Макса Портера

Кілліан Мерфі / Depositphotos

Netflix поділився першим кадром з Кілліаном Мерфі у фільмі «Стів», заснованому на новелі Макса Портера «Сором’язливий».

Це вже друга співпраця актора з режисером Тімом Мілантом — раніше вони працювали над стрічкою «Такі дрібниці», заснованій на реальних і трагічних подіях. Цього разу Кілліан Мерфі та кінорежисер знову співпрацюють для майбутньої драми, що вийде 3 жовтня.

На першому кадрі Мерфі зображений у ролі Стіва — директора школи. Він стоїть перед класною дошкою, тримаючи в руці тенісний м’яч. Дія фільму відбувається у середині 90-х і розгортається протягом одного дня в «школі останнього шансу». У центрі сюжету — Стів і його підопічні, які намагаються знайти своє місце у світі, який давно від них відвернувся. Цікаво, що роль Стіва має відлуння у реальному житті Мерфі — його мати була вчителькою французької, а батько працював у міністерстві освіти Ірландії.

За офіційним описом, «поки Стів бореться за збереження школи, якій загрожує закриття, ми бачимо, як він одночасно намагається впоратись із власним ментальним станом». Паралельно розгортається історія ще одного головного героя — Шая, якого грає Джей Лікурго. Він — проблемний підліток, роздвоєний між минулим і майбутнім, що намагається прийняти свою вразливість із бажанням саморуйнування.

У другорядних ролях зʼявляться Трейсі Уллман («Місіс Америка»), Сімбі Аджікаво («Toй Бой») та Емілі Вотсон («Розсікаючи хвилі»). Серед інших акторів — Даггі Макмікін, Юсеф Керкур, Джошуа Джей Паркер, Рубі Ешборн-Серкіс, Роджер Аллам та ще понад десяток виконавців.

Сценарій написав сам Макс Портер. Продюсерами виступають Кілліан Мерфі, Алан Молоні та Тіна Паулік, а Портер також має статус виконавчого продюсера. Фільм стане частиною послужного списку Мерфі після отримання «Оскара» за роль у «Оппенгеймері». Актор також готується повернутися в ролі Томмі Шелбі у фільмі «Гострі козирки» і зʼявитися в сиквелі «28 днів потому» — «Храм кісток», реліз якого заплановано на 2026 рік.

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Джерело: People