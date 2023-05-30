Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп’ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти та пожартував про запуск Crysis

Виступаючи на Computex CEO NVIDIA Дженсен Хуанг представив DGX GH200 – суперкомп’ютерну платформу для генеративних моделей ШІ. Суперкомп’ютер об’єднує 256 чипів Grace Hopper для забезпечення продуктивності в 1 Екзафлоп, надаючи 144 ТБ загальної пам’яті. По суті, це одна велика відеокарта.

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Своєю чергою, кожен чип Grace Hopper об’єднує 72 процесори ARM та оснащений 576 ГБ вбудованої пам’яті.

Попередні розробки компанії дозволяли з’єднати лише 8 графічних процесорів для спільної роботи. Розширити можливості комутації дозволила технологія NVIDIA NVLink. Суперкомп’ютер використовує 441 км оптоволоконних кабелів, 2112 вентиляторів діаметром 60 мм для повітряного охолодження (має дуже шуміти).

Під час промови Хуанга за його спиною транслювалося зображення DGX GH200 у натуральний розмір, щоб показати, наскільки він величезний. Дивлячись на суперкомп’ютер, глава NVIDIA пожартував: «Цікаво, чи може він запустити Crysis?». Для тих, хто не грав у комп’ютерні ігри в середині нульових: мова про гру 2006 року, яка «клала на лопатки» усі ПК, що тоді існували, і тривалий час була фактичним тестом продуктивності.

Дженсен Хуанг багато говорив про можливості, які надають генеративні моделі ШІ та про те, як це змінить світ.

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«Цей комп’ютер не чутливий до того, як ви програмуєте. Він спробує зрозуміти, що ви маєте на увазі, тому що він має неймовірні можливості великої мовної моделі. Таким чином, бар’єр для програмування є неймовірно низьким. Ми подолали цифровий розрив. Кожен тепер програміст. Тепер вам просто потрібно сказати щось комп’ютеру».

За словами Хуанга, програмістам більше не доведеться писати код по рядках, лише для того, щоб результатом стала помилка «Не вдалося скомпілювати» через єдину друкарську помилку. З подібними проблемами справлятиметься генеративний штучний інтелект. ШІ допоможе не тільки створювати нові програми, а й покращувати старі.

Генеративний ШІ здатний розуміти інформацію, відмінну від тексту та чисел. Він може зрозуміти мультимодальність, і саме тому ця комп’ютерна революція може вплинути на кожну галузь. Хуанг зазначив, що завдяки простоті «спілкування» ШІ порівняно з традиційними методами програмування та створення будь-якого контенту швидкість технічного прогресу може зрости лавиноподібно.

Джерела: CNBC, Neowin