«Це як iPhone для ШІ»: голова NVIDIA Дженсен Хуанг назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень у галузі обчислень, що доступні кожному

У відповідь на запитання студента університету Берклі Дженсен Хуанг зробив докладну промову, присвячену ChatGPT. Глава NVIDIA наочно описав вже наявні досягнення чат-бота від OpenAI, майбутню широту сфери його застосування та потенційні можливості, висловив захоплення швидкістю поширення технології та її масовою доступністю.

Хуанг відзначив популярність та вибухову швидкість поширення ChatGPT: всього за кілька днів технологією почали користуватися десятки мільйонів людей.

«Коли ми востаннє бачили технологію, яка настільки універсальна, що може розв’язувати проблеми й так часто дивувати людей?»

Говорячи про функціональність чатбота, Дженсен відразу екстраполював її на найближче майбутнє:

«Він, звичайно, може написати вірш, він може заповнити електронну таблицю, він може написати SQL-запит і виконати SQL-запит, він може написати код на Python, він може написати Verilog – він не може зробити щось із цього сьогодні, але звичайно, колись він зможе». «Це момент iPhone для штучного інтелекту. Це час, коли всі ці ідеї в галузі мобільних обчислень і таке інше, все це об’єдналося в продукті, який просто всім подобається, як я це бачу».

Президент NVIDIA конкретизував та спробував передати аудиторії розуміння всієї широти можливостей ChatGPT: використання в якості API, робота з електронними таблицями та обробка масивів даних, створення графіки, обробка фото та відео, програмування та творчість.

«І тепер питання у тому, як швидко технологія пошириться? Я думаю, що останні 60 днів говорять нам про те, що швидкість розповсюдження технологій може бути досить високою».

Далі Дженсен Хуанг порівняв важливість ChatGPT з моментом створення браузера або Javascript, з появою iPhone та безлічі застосунків для нього, а також з появою Spotify.

Керівник NVIDIA вважає найважливішим моментом демократизацію складних обчислень, яка стає можливою з використанням просунутих та простих у користуванні засобів штучного інтелекту:

«За останні 40 років ми робили комп’ютери усе складнішими для програмування людиною, і саме тому технологічний розрив ставав дедалі більшим – але одного чудового дня раптово кожен зможе програмувати. Ви просто повинні підказати цій штуці написати вам програму, щось зробити вам, щось автоматизувати вам.»

ChatGPT та подібні технології – потенційна «золота жила» для NVIDIA як виробника потужних обчислювальних пристроїв. OpenAI вже використовує близько 25 000 відеокарт NVIDIA для задоволення поточних серверних потреб. Технологічні гіганти, такі як Microsoft і Google, також планують вбудовувати GPT або схожі системи у свої сервіси, що спричинить зростання необхідних обчислювальних потужностей. З урахуванням нарощування попиту та появи конкурентних рішень схоже, «зелені» графічні процесори, що традиційно пропонують можливості ШІ, можуть стати популярним вибором Можливо, бум технологій ШІ можна буде порівняти з часами розквіту майнінгу криптовалют.

З повним текстом промови Дженсена Хуанга, присвяченій ChatGPT, можна ознайомитись за посиланням.