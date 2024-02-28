Джо Байден заборонив продавати рф та Китаю особисті дані американців

Президент США підписав указ, який передбачає заборону на масовий продаж геолокаційних, геномних, фінансових і медичних даних американців «країнам, що викликають занепокоєння» — зокрема росії та Китаю.
«Наша нинішня політика та закони залишають відкритий доступ до величезної кількості конфіденційних особистих даних американців», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена під час брифінгу. «Купівля даних через брокерів наразі законна в США — і це прогалина в нашому наборі інструментів національної безпеки».
Як зазначає Engadget, дослідники та захисники конфіденційності давно попереджають про ризики для національної безпеки, пов’язані з переважно нерегульованою багатомільярдною індустрією посередників для продажу даних. Минулої осені дослідники з Дюкського університету повідомили, що їм вдалося з легкістю придбати масу особистих даних і даних про стан здоров’я військовослужбовців США, видаючи себе за іноземних агентів.
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Указ Байдена має розв’язати подібні проблеми — він забороняє брокерам даних та іншим компаніям прямо чи опосередковано продавати великі масиви особистої інформації американців країнам чи організаціям у росії, Китаї, Ірані, Північній Кореї, Кубі та Венесуелі. Ймовірно, будуть запроваджені додаткові обмеження щодо можливостей компаній продавати дані в рамках контрактів на хмарні послуги, інвестиційних угод і трудових угод.
Водночас в Білому домі зазначають, що наказ не сповільнить масовий продаж даних американців іншим країнам чи компаніями, які не вважаються загрозою нацбезпеці.
«Президент Байден закликає Конгрес прийняти всеосяжне двопартійне законодавство про конфіденційність, яке особливо важливе для захисту безпеки наших дітей», — йдеться в заяві Білого дому.
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