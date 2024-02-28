Джо Байден заборонив продавати рф та Китаю особисті дані американців

Президент США підписав указ, який передбачає заборону на масовий продаж геолокаційних, геномних, фінансових і медичних даних американців «країнам, що викликають занепокоєння» — зокрема росії та Китаю.

«Наша нинішня політика та закони залишають відкритий доступ до величезної кількості конфіденційних особистих даних американців», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена під час брифінгу. «Купівля даних через брокерів наразі законна в США — і це прогалина в нашому наборі інструментів національної безпеки».

Як зазначає Engadget, дослідники та захисники конфіденційності давно попереджають про ризики для національної безпеки, пов’язані з переважно нерегульованою багатомільярдною індустрією посередників для продажу даних. Минулої осені дослідники з Дюкського університету повідомили, що їм вдалося з легкістю придбати масу особистих даних і даних про стан здоров’я військовослужбовців США, видаючи себе за іноземних агентів.

Указ Байдена має розв’язати подібні проблеми — він забороняє брокерам даних та іншим компаніям прямо чи опосередковано продавати великі масиви особистої інформації американців країнам чи організаціям у росії, Китаї, Ірані, Північній Кореї, Кубі та Венесуелі. Ймовірно, будуть запроваджені додаткові обмеження щодо можливостей компаній продавати дані в рамках контрактів на хмарні послуги, інвестиційних угод і трудових угод.

Водночас в Білому домі зазначають, що наказ не сповільнить масовий продаж даних американців іншим країнам чи компаніями, які не вважаються загрозою нацбезпеці.

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«Президент Байден закликає Конгрес прийняти всеосяжне двопартійне законодавство про конфіденційність, яке особливо важливе для захисту безпеки наших дітей», — йдеться в заяві Білого дому.

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