Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії

Андрій Шадрін

Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Photo: FinanceFeeds.com

Netflix зніме комедію про криптовалюту, в центрі якої — загублений пароль до гаманця з активами на $35 млн. Фільм заснований на реальних історіях втрати доступу до криптостатків і поєднує сюжет про цифрові активи з форматом романтичної комедії. Одну з головних ролей виконає Дженніфер Гарнер, вона ж виступить продюсеркою проєкту.

Йдеться про стрічку під робочою назвою One Last Attempt / One Attempt Remaining, дата релізу якої поки не оголошена. За сюжетом, розлучена пара дізнається, що криптовалюта, яку вони разом виграли під час конкурсу на круїзі, за кілька років подорожчала до $35 млн. Проблема в тому, що доступ до криптогаманця втрачено — пароль забуто. Ситуацію ускладнює повідомлення від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC): у героїв є лише 48 годин, щоб відновити доступ до коштів, інакше право на активи спливе. У проєкті Netflix задіяні Шон Леві, Ден Левін із 21 Laps і Ніколь Кінг із Linden Productions. Для Дженніфер Гарнер це продовження роботи в жанрі романтичної комедії після ролей у “13 Going on 30” та “Juno”.

Фільм прямо апелює до відомих криптокейсів із реального життя. Один із них — історія Стефана Томаса, колишнього технічного директора Ripple, який утратив доступ до жорсткого диска IronKey із 7 002 BTC, зарахованими у 2011 році. Пристрій стирає дані після 10 неправильних спроб введення пароля; Томас публічно заявляв, що використав вісім. Станом на грудень він так і не повідомив, чи зміг повернути доступ. На момент згадування в медіа ці біткоїни оцінювалися приблизно у $640 млн.

Інший відомий приклад — Джеймс Гауеллс, IT-фахівець з Уельсу, який у 2010 році намайнив близько 8 000 BTC на власному ноутбуці. У 2013 році жорсткий диск із приватними ключами випадково опинився на сміттєзвалищі. Попри багаторічні спроби отримати дозвіл на розкопки, включно з пропозиціями поділитися частиною знайдених коштів, місцева влада Ньюпорта відмовила. За даними Arkham Intelligence, вартість цих монет перевищувала $700 млн. Станом на березень 2025 року всі юридичні можливості для доступу до полігону фактично вичерпані.

Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Дані: Х

Хоча криптовалюти з’являються в масовій культурі вже понад 15 років, повнометражних фільмів, де цифрові активи є ключовою темою, небагато. Серед них — бойовик Money Plane (2020), документальний фільм Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2022) про крах біржі QuadrigaCX, стрічка Netflix Biggest Heist Ever (2024) про відмивання $4,5 млрд у біткоїнах після злому Bitfinex у 2016 році, а також анонсований фільм Going Infinite про падіння біржі FTX і Сема Бенкмана-Фріда.

Джерело: Cryptopolitan

