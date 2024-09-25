Екс-CEO Alameda Research засудили на 2 роки за участь у шахрайській схемі з криптобіржею FTX

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Федеральний суддя Манхеттена 24 вересня виніс вирок у вигляді 2 років позбавлення волі з конфіскацією $11 млрд колишній очільниці Alameda Research, хедж-фонду FTX, Керолайн Еллісон.

Суддя визнав, що вона відіграла значну роль у крадіжці $8 млрд клієнтських коштів з криптобіржі FTX, яку заснував її колишній бойфренд Сем Бенкман-Фрід. Еллісон загрожувало сумарно до 110 років ув’язнення. Але тепер вона може навіть претендувати на звільнення на кілька місяців раніше, якщо матиме зразкову поведінку у в’язниці.

29-річна Еллісон визнала себе винною за сімома пунктами звинуваченнь у шахрайстві та змові, а також виступила свідком обвинувачення на судовому процесі над Бенкманом-Фрідом, якого минулого року визнали винним у шахрайстві та інших злочинах і засудили до 25 років ув’язнення у зв’язку з крахом FTX.

Еллісон з 2021 по 2022 рік керувала Alameda Research, криптовалютним хедж-фондом, який заснував Бенкман-Фрід.

32-річний Бенкман-Фрід скористався бумом цін на криптовалюту під час пандемії COVID-19, і до жовтня 2021 року вже мав $26 млрд. Він здобув популярність як щедрий благодійник і спонсор Демократичної партії США.

Багатство зникло, коли FTX зазнала краху в листопаді 2022 року на тлі шквалу клієнтських виведень коштів після чуток про фінансові проблеми криптобіржі та пов’язаної з нею компанії Alameda Research.

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Еллісон визнала себе винною у грудні 2022 року, співпрацювала зі слідством, та заявила, що саме її колишній хлопець наказав їй та іншим брати гроші у клієнтів FTX без їхнього відома.

Бенкман-Фрід оскаржує свій вирок і покарання.

Нішад Сінгх і Гері Ван, два інших колишніх керівники FTX, які співпрацювали з прокурорами, отримають вироки 30 жовтня і 20 листопада відповідно.

Джерело: Bloomberg

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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