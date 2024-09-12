Експерти назвали 3 альткоїни, за якими варто уважно стежити

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

За даними експертів Santiment, на криптовалютному ринку на сьогодні є кілька альткоїнів, на які варто звернути особливу увагу. Серед них — Decentraland (MANA), The Graph (GRT) та Aave (AAVE). Усі ці активи входять до першої 100-ні за ринковою капіталізацією.

Що робить їх цікавими? На біржі Binance спостерігається високий відсоток шортів Суть шортингу — взяти криптовалюту в борг і продати її на біржі за поточною ціною. Після зниження вартості, трейдер викуповує криптовалюту за нижчою ціною, віддає взяте в борг і отримує прибуток у вигляді різниці між вартістю купівлі та продажу. по цих альткоїнах. Це означає, що багато трейдерів роблять ставку на зниження їх ціни. Проте, якщо ціна почне зростати, короткі позиції можуть бути примусово закриті (ліквідовані), що призведе до ще суттєвішого стрибка вартості активів. Така ситуація може створити сприятливі умови для швидкого зростання цін на Decentraland (MANA), The Graph (GRT) та Aave (AAVE).

Таким чином, якщо на крипторинку настане суттєве відновлення, саме ці альткоїни мають потенціал для значного стрибка вгору.

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Джерело: Santiment

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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