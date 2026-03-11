Новини Крипто 11.03.2026 comment views icon

Знову збройний напад на криптоінвестора: він втратив $24 млн у криптовалюті і йде з індустрії

Андрій Шадрін

Інвестор втратив $24 млн у криптовалюті внаслідок нападу з вимаганням: він йде з криптоіндустрії
Криптоінвестор під псевдонімом Sillytuna повідомив, що став жертвою насильницького вимагання, унаслідок якого втратив криптовалюту на десятки мільйонів доларів. За оцінками аналітиків блокчейну, з його гаманця було виведено приблизно $23,6 млн у стейблкоїнах.


Про напад сам постраждалий написав у соцмережах. За його словами, злочин супроводжувався викраденням, фізичним насильством і прямими погрозами. Втім, який саме вид насильства було застосовано — інвестор не повідомив. Зате заявив, що вирішив залишити криптоіндустрію.

“Була застосована сила, зброя, викрадення та погрози зґвалтуванням… поліція залучена. І тепер я точно йду з крипти…”, — зазначив він. В іншому повідомленні Sillytuna додав: “Все ще маю кінцівки, фух”.

Аналітична платформа Lookonchain повідомила, що з адреси інвестора було переведено 23,6 млн aEthUSDC. Після отримання коштів зловмисник одразу почав змінювати структуру активів і переміщувати їх між різними мережами та протоколами. За даними дослідників, основну частину суми вже обміняли приблизно на $20,34 млн у DAI. Решта коштів була направлена через міжмережевий міст до екосистеми Arbitrum, що, ймовірно, є частиною подальшої схеми переміщення активів.

“Зловмисник уже конвертував більшу частину коштів у 20,34 млн DAI, тоді як меншу частину переказують у Arbitrum, а потім депонують у Hyperliquid для купівлі XMR”, — зазначили аналітики Lookonchain.

У компанії з кібербезпеки PeckShield підтвердили втрату коштів і уточнили, що значна частина активів наразі зосереджена на двох проміжних адресах, які контролює нападник. За оцінками експертів, приблизно $20 млн у DAI розподілені між двома гаманцями — приблизно по $10 млн на кожному. Ці кошти поки що не проходили через сервіси змішування. Аналітики також помітили, що невеликі суми вже почали переводити через Arbitrum, що може свідчити про підготовку до подальшого етапу відмивання. Ймовірним фінальним кроком може стати обмін активів на Monero (XMR) — криптовалюту з підвищеним рівнем приватності, де відстежити рух коштів значно складніше.

Учасник обговорення у соцмережі X під ніком 0xCarlos зазначив, що рух коштів виглядає як багаторівнева схема заплутування транзакцій. На його думку, кожен етап — від конвертації активів до переходу між мережами — ускладнює роботу блокчейн-аналітиків і знижує шанси на повернення коштів. Водночас найбільше занепокоєння в криптоспільноті викликали саме повідомлення про фізичний тиск на власника активів. Подібні атаки дедалі частіше називають новою формою злочинів проти криптоінвесторів.

Такі випадки вже траплялися раніше. У 2021 році в Нідерландах викрали 39-річного трейдера і кілька днів утримували його в будинку, вимагаючи доступ до криптогаманців. Зловмисники навіть знімали відео з погрозами та надсилали їх його знайомим, але поліція зрештою звільнила чоловіка під час спецоперації. У Франції у 2023 році група нападників проникла до будинку криптоінвестора і змусила його розблокувати апаратний гаманець Ledger. За даними місцевих ЗМІ, жертву били і погрожували зброєю, поки вона не підтвердила транзакції на значну суму. Ще один випадок стався у США у 2024 році, коли озброєні злочинці увірвалися до будинку криптотрейдера, шукаючи його seed-фразу. Нападники перевертали будинок і вимагали доступ до гаманців, переконані, що там зберігаються мільйони доларів у криптовалюті.

ТОП 6 найкурйозніших злочинів у блокчейні: від французьких багетів до шіткоїнів ФБР


Джерело: Х

