Електромобілі BYD вперше обійшли Tesla в Європі — продажі зросли на 169%

Ринок електромобілів у Європі переживає черговий переломний момент — і цього разу у головній ролі не Tesla. Китайський автовиробник BYD уперше обійшов Tesla за кількістю зареєстрованих електрокарів у Європі. Цей крок може кардинально змінити розстановку сил на європейському ринку, який раніше вважали більш схильним до продукції Tesla. Та схоже, европейські споживачі не оцінили «вітання від серця» у виконанні Маска та його втручання в політичні перегони. Та й застарілий модельний ряд Tesla змушує покупців шукати альтернативу. Тому маємо перестановки серед виробників електромобілів.

За даними аналітиків Jato Dynamics, у квітні реєстрації повністю електричних автомобілів BYD в Європі становили 7231 одиниця. Це на 169% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Завдяки такому стрімкому зростанню реєстрацій компанія змогла увійти до топ-10 брендів за обсягами продажу електрокарів у регіоні. Тим часом Tesla зазнала різкого падіння: реєстрації зменшилися на 49%, і бренд опинився на позицію нижче за BYD.

Аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньйос наголосив, що хоча різниця в продажах між двома брендами не є великою (лише кілька десятків), її значення — символічне:

«Це переламний момент для європейського авторинку, особливо з огляду на те, що Tesla роками була лідером сегмента BEV у Європі».

У той час як загальний ринок електромобілів у Європі зріс на 28%, Tesla демонструє спад. Наприклад, Volkswagen збільшив продажі електрокарів на 61%, а дочірній бренд Skoda — утричі. Tesla, навпаки, продовжує втрачати позиції.

Якщо враховувати ще й гібриди, то відрив BYD ще помітніший: загальні продажі компанії (включно з плагін-гібридами) у квітні зросли на 359% порівняно з минулим роком. До недавнього часу китайські виробники, включно з BYD, фокусувалися на повністю електричних авто в Європі. Їх надихали амбітні кліматичні цілі ЄС. Проте ситуація змінилася після того, як Євросоюз запровадив додаткові мита на китайські електромобілі, звинувачуючи Пекін у надмірному субсидуванні. У відповідь BYD та інші китайські компанії почали активно продавати в Європі плагін-гібриди, які теж відповідають екологічним стандартам, але мають нижчі виробничі та логістичні ризики.

BYD активно завойовує ринок, в тому числі, завдяки доступним електромобілям. Зараз компанія готує нову модель для європейського ринку — електричний хетчбек Dolphin Surf з пробігом 220 км, який обіцяють продавати за менш ніж €23000, а стартова ціна до кінця червня становитиме лише €19990. Це значно дешевше за більшість конкурентів. Dolphin Surf — трохи більша та доопрацьована версія моделі Seagull — матиме обертальний сенсорний екран, безключовий доступ і круїз-контроль нового покоління. Основні конкуренти — Renault R5 та Citroën ë-C3 від Stellantis.

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Джерело: bloomberg