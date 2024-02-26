Електричний міський автомобіль R5 E-Tech від Renault у боротьбі за масовий європейський ринок із китайськими конкурентами робить ставку на ціну та технологічні пропозиції, як-от цифровий голосовий асистент.

Renault 5 E-Tech вартістю близько 25 000 євро — перший побудований на новій електромобільній платформі, що має на меті скоротити витрати та привабити «економних» споживачів. Нова версія класичного купе 1970-х років здатна проїхати на одному заряді 400 км.

Постачання R5 розпочнеться у вересні, передає Bloomberg. Він конкуруватиме з електричним Citroën ë-C3 вартістю 23 300 євро, що виробляється компанією-конкурентом Stellantis NV. Цей автомобіль є ключовим кроком у поточному реформуванні Renault під керівництвом генерального директора Луки де Мео, в рамках якого компанія скорочує зв’язки з партнером Nissan Motor Co. і припиняє виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Окрім ціни та програмного забезпечення, компанія додала до R5 E-Tech ще й родзинки: як-от плетений кошик для багета, а збірка та виробництво акумуляторів відбувається у Франції.

Нова платформа вже допомогла скоротити час розробки моделі на чверть. Де Мео також веде переговори з потенційними партнерами, такими як Volkswagen AG, щодо співпраці у розробці основ для подальшого скорочення витрат, оскільки галузь прагне утримати свої позиції проти таких компаній, як BYD та цінової війни, розпочатої Tesla.

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Для R5, батареї якого будуть вироблятися у Франції з середини наступного року, 85% автомобіля буде виконано з переробленої сировини перероблятися, а його батареї можна буде відремонтувати. Його також оснастили двонаправленим зарядним пристроєм для подачі електроенергії назад в мережу. Такі заходи можуть допомогти знизити вартість експлуатації транспортного засобу, оскільки електромобілі поки що не виправдовують очікувань, щодо низької ціни експлуатації.

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