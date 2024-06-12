ЄС вводить мито у 38% на китайські електромобілі — зі спецумовами для Tesla

З наступного місяця китайські електричні авто, імпортовані в ЄС, отримають підвищену тарифікацію до 38,1% — додаткову до поточних 10%.

Водночас такі суворі тарифи застосовуватимуть не для всіх авто: за даними Carscoops, SAIC, власниця MG, отримає максимальний у 38,1%, тоді як транспортні засоби Geely отримають 20%, а електромобілі BYD — 17,4%.

Торік 1 з 5 проданих електромобілів в Європі був зробленим у Китаї — у 2024-му, за прогнозами, показники зростуть до 1 з 4.

Ті автовиробники, які не підпали під розслідування ЄС, отримають тариф до 21%, але зможуть запитати перевірку з надією отримати менші цифри. Також Єврокомісія передбачила особливий режим для Tesla, яка має гігафабрику в Шанхаї, і «може отримати індивідуально розраховану ставку мита після обґрунтованого запиту».

Нові тарифи будуть застосовуватися з 4 липня. Попередньо розслідування ЄС дійшло висновку, що ланцюжок ціноутворення акумуляторних електромобілів у Китаї «отримує вигоду від несправедливого субсидування», і заявили, що в їх інтересах запровадити «тимчасові компенсаційні мита» щодо BEV, імпортованих з країни.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в США ввели ще жорсткіші тарифи на імпортовані китайські авто — з підвищенням із 25% до 100%.

Як зазначає Reuters, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що уважно стежитиме за розвитком подій і вживатиме «всіх необхідних заходів для захисту законних прав китайських компаній». Пекін вже розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту переважно французьких брендів; у квітні також був прийнятий закон, який має посилити здатність Китаю протидіяти митами США та ЄС.

Деякі експерти вважають, що негайний ефект від додаткових мит буде дуже незначним в економічному плані, оскільки ЄС вже імпортував близько 440 000 електромобілів з Китаю за 12 місяців (станом на кінець квітня) на суму 9 мільярдів євро.

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