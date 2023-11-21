Компанія Recurrent вирішила розв’язати питання, як саме зимові умови впливають на автономність електромобілів. Для цього протягом зими 2022-23 вони дослідили статистику понад 10 тис. електричних авто 18 моделей. В середньому їхній запас ходу зменшився на 30%.

Найменше від холодної погоди страждає Audi e-tron. Дослідники вирахували, що моделі 2021-22 року випуску втрачають в середньому лише 16% від запасу ходу в нормальних умовах. Друге місце має Nissan Leaf 2019 року (в інфографіці одрук) із результатом -23%. Одразу три Tesla (Model 3, Model Y, Model X, в модифікаціях з найбільшим запасом ходу) втрачають процентом більше. Цікаво, що найстарша з Tesla — Model S має гірший показник 28%.

Два електромобілі з фінального списку найгірше пристосовані до зими, втрачаючи понад 40% запасу ходу на одному заряді. Мова про Volkswagen ID.4 (-46%) та Chevrolet Bolt різних років випуску — на 42% менше, порівнюючи з літніми показниками.