Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%

Вадим Карпусь

Електромобіль BYD SeaLion 06

Світовий ринок електромобілів після тривалого періоду зростання почав 2026 рік з падіння показників реалізації. Водночас він демонструє помітні регіональні контрасти. За даними аналітичної компанії Benchmark Mineral Intelligence, у лютому у світі продали 1,1 млн електромобілів. Це на 11% менше, ніж рік тому, і також на 11% нижче за показник січня.


За підсумками перших двох місяців 2026 року глобальні продажі електромобілів досягли 2,2 млн машин, що на 8% менше, ніж за той самий період 2025 року. Аналітики зазначають, що ринок дедалі сильніше розділяється за регіонами: Європа швидко зростає, Північна Америка різко сповільнюється, а Китай перебудовується через нові правила.

Продажі електромобілів у світі (січень–лютий 2026)

  • Світ: 2,2 млн (-8%)
  • Китай: 1,1 млн (-26%)
  • Європа: 0,6 млн (+21%)
  • Північна Америка: 0,17 млн (-36%)
  • Інші регіони: 0,37 млн (+84%)

Європа

Європейський ринок електромобілів у лютому зріс на 1% порівняно з січнем і вже показує +21% від початку року. Основний приріст забезпечують Німеччина та Франція.


У Німеччині продажі електромобілів зросли на 26%, що пов’язують із новою державною програмою субсидій, яку запустили на початку 2026 року. Франція демонструє ще швидше зростання — +30%, завдяки чинним програмам стимулювання.

Італія також демонструє суттєве зростання продажів електромобілів. У лютому показник підскочив на 23% за місяць — це найкращий результат в історії країни. Загалом із початку року ринок виріс на 98%. Причина полягає в новій програмі субсидій, запущеній у жовтні 2025 року за підтримки фонду відновлення ЄС. Домогосподарства можуть отримати до €11 тис. компенсації, а малі компанії — до €20 тис.

Північна Америка

У Північній Америці продажі електромобілів у лютому виросли на 8% порівняно із січнем, але загалом із початку року показник впав на 36%. Найбільший спад спостерігається у США. Багато виробників повідомляють про різке падіння продажів електромобілів:

  • Ford — -70%
  • Honda — -81%
  • Kia — -52%

Наслідки вже відчуває ланцюг постачання. Виробник акумуляторів SK On скоротив 37% персоналу на заводі в штаті Джорджія.

У Канаді ринок електромобілів також знизився — на 23% з початку року. Уряд намагається стимулювати попит через нові правила імпорту. Зокрема, домовленість із Китаєм дозволяє імпорт китайських електромобілів зі зниженим митом 6,1%.

Прийом заявок на імпорт відкрився 1 березня і триватиме шість місяців. Канада планує видати до 24 500 дозволів.

Китай

У Китай продажі електромобілів у лютому впали на 32% порівняно з минулим роком. Це сталося після повернення податку на купівлю електромобілів, який не застосовували з 2014 року, а також через зміну програми trade-in. Додатково на продажі вплинуло святкування Китайського Нового року.

Втім, експорт китайських електромобілів різко зростає. За перші два місяці 2026 року китайські виробники відправили за кордон понад 500 000 електромобілів, що більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Україна

За даними Укравтопром, в лютому автопарк України поповнили 1074 електромобілі. Падіння у порівнянні з лютим 2025 року становить 76%, а якщо порівнювати з січнем 2026-го — 63%. Першу п’ятірку нових електромобілів на українському ринку “окупували” китайські моделі:

  • BYD Sealion 06 — 16 од.;
  • ZEEKR 001 — 13 од.;
  • BYD Leopard 3 — 13 од.;
  • ZEEKR 7X — 11 од.;
  • HONDA eNP2 — 10 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.UNYX — 8 од.

Найпопулярнішими вживаними моделями виявилися TESLA Model Y (124 од.), TESLA Model 3 (117 од.), NISSAN Leaf (114 од.), CHEVROLET Bolt (59 од.) та TESLA Model S (45 од.).


Інші ринки

За межами головних ринків попит на електромобілі стрімко зростає. У лютому продажі в інших регіонах світу підскочили на 78% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

Особливо виділяється Південна Корея. Там продажі електромобілів потроїлися за місяць і перевищили 37 200 машин, уперше подолавши позначку 30 000 на місяць. Частка електромобілів у країні досягла 30% ринку.

Такий стрибок відбувся після запуску нової програми субсидій на 2026 рік, яка стимулює купівлю менших і доступніших електромобілів.


Отже, світовий ринок електромобілів входить у фазу сильного регіонального розходження. Європа прискорює перехід на електротранспорт завдяки субсидіям, Китай перебудовує політику, активно експортує авто та розвиває глобальну мережу швидких зарядних станцій, а Північна Америка та Україна демонструють відчутний спад.

Джерело: electrek

