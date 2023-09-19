Електронний реєстр військовозобов’язаних ─ у Раді зареєстрували законопроєкт

Велика група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт закону №10062 про створення електронного реєстру військовозобов’язаних

Документ передбачає створення електронного реєстру, куди вноситимуть дані призовників, військовозобов’язаних, резервістів, а також дані про потреби армії в особовому складі. Такий реєстр планується створити, зокрема, для ідентифікації призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також законопроєкт №10062 має спростити процес оформлення документів військового обліку для громадян. Наприклад, він дозволить громадянам подавати електронні заяви про набуття статусу учасника бойових дій.

«Проєкт Закону розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, встановлення можливості подання заяви (звернення) в паперовій або електронній формі до відповідних державних органів для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, нещодавно в Україні змінився міністр оборони. Новий очільник Міноборони Рустем Умєров відразу заявив, що відомство працює над єдиним реєстром призовників та електронним військовим квитком.

На початку січня 2023 року було опубліковано Постанову КМУ №1487, якою уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Джерело: AIN