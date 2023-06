«‎Elon Mode». В електромобілях Tesla знайшли прихований режим Full Self-Driving без необхідності тримати руки на кермі

Схоже, для генерального директора Tesla Ілона Маска розробили власний секретний режим, який дозволяє використовувати Full Self-Driving без систем моніторингу водія.

Приховану функцію виявив анонімний хакер Tesla, відомий в інтернеті під ніком @greentheonly. Раніше він частенько «копався‎» у коді програмного забезпечення електромобілів і вже виявив, що Tesla може заблокувати використання сидінь з електроприводом або центральної камери в Model 3 до того, як її офіційно активовано.

Виявивши та ввімкнувши нову функцію програміст перевірив систему та поділився кадрами, зробленими під час спроби. Буквального напису «‎Elon Mode» на екрані не видно, але так називає режим сам хакер.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely

— green (@greentheonly) June 17, 2023