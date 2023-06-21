«‎Elon Mode». В електромобілях Tesla знайшли прихований режим Full Self-Driving без необхідності тримати руки на кермі

Схоже, для генерального директора Tesla Ілона Маска розробили власний секретний режим, який дозволяє використовувати Full Self-Driving без систем моніторингу водія.

Курс PM в IT. Тебе навчатимуть найкращі . Хочу на курс

Приховану функцію виявив анонімний хакер Tesla, відомий в інтернеті під ніком @greentheonly. Раніше він частенько «копався‎» у коді програмного забезпечення електромобілів і вже виявив, що Tesla може заблокувати використання сидінь з електроприводом або центральної камери в Model 3 до того, як її офіційно активовано.

Виявивши та ввімкнувши нову функцію програміст перевірив систему та поділився кадрами, зробленими під час спроби. Буквального напису «‎Elon Mode» на екрані не видно, але так називає режим сам хакер.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely — green (@greentheonly) June 17, 2023

Виявилось, що під час використання розширеної системи допомоги водію Tesla Full Self-Driving (яка нині перебуває в бета-версії, але доступна кожному, хто заплатив за опцію до $15 000) у режимі Ілона, авто не вимагає від водія тримати руки на кермі або якимось іншим чином підтверджувати свою присутність.

Система часто вимагає від звичайних власників авто торкатися керма, щоб переконатися у їхній уважності, а самі водії скаржаться, що це відбувається надто часто. Крім того, автомобілі Tesla мають центральну внутрішню камеру (над дзеркалом заднього виду), яка спостерігає за напрямком погляду водія, щоб переконатися, що він дивиться на дорогу.

Однак для тесту в режимі Ілона Маска усі ці запобіжні заходи не застосовувались. The Verge пише, що на відео хакер їздить на ранній моделі X, яка, в принципі, може взагалі не мати внутрішньої камери.

Курс Стратегічний маркетинг. Ти нарешті продаси на співбесіді ручку… і стілець… і стіл . Хочу на курс

У треді в Twitter @greentheonly пише, що система, як і раніше, випадково змінює смугу руху і в кінцевому підсумку їде повільно по шосе. Чи буде цей суперсекретний режим FSD доступний звичайним власникам, невідомо.

Раніше Маск пообіцяв надати місяць безплатного використання Full Self-Driving кожному власнику транспорту автовиробника в Північній Америці, коли система працюватиме «‎безпечно та суперплавно».