Embracer Group розділиться на три компанії — одній з них належатиме українська 4А Games, яку хотіли продати росіянам

Embracer Group оголосила про намір розділитися на три різні публічні компанії, що займаються іграми та розвагами. Нові компанії отримають назви Asmodee Group, Coffee Stain & Friends та Middle-earth Enterprises & Friends.

Ці три компанії сфокусуються на різних сегментах ринків ігор та розваг:

Asmodee Group – видавець і дистриб’ютор настільних ігор із розгалуженою мережею студій (матиме 23 незалежні студії) та каталогом інтелектуальної власності (понад 300 об’єктів інтелектуальної власності).

Coffee Stain & Friends – різнопланова ігрова організація з фокусом на інді та преміальних іграх A/AA та безкоштовних іграх для ПК/консолей і мобільних пристроїв, з високим ступенем регулярних доходів.

Middle-earth Enterprises & Friends – креативний центр у розробці та публікації ігор рівня AAA для ПК і консолей, а також розпорядник проєктів у рамках інтелектуальної власності «Володар перснів», «Розкрадачка гробниць» тощо.

З пресрелізу стало відомо, що станом на зараз студія 4A Games досі належить Embracer — точніше вже Middle-earth Enterprises & Friends, де вона продовжить працювати над ААА проєктами. Раніше повідомлялося, що Saber вирішили забрати 4A Games із собою. Тоді Bloomberg отримав копію листа до співробітників компанії, де CEO Метт Карч пише, що вони купляють 4А Games. Проте цього досі не сталося.

Middle-earth Enterprises & Friends стане домівкою для багатьох відомих студій, зокрема Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios та 4A Games. Інтелектуальна власність цієї компанії включає Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, The Lord of the Rings, Metro, Tomb Raider та багато інших. До групи увійдуть PLAION, Freemode, Dark Horse та інші компанії.

Asmodee Group, Coffee Stain & Friends та Middle-earth Enterprises & Friends будуть окремі компанії, зареєстровані на біржі, що дозволить кожній організації краще зосередитися на своїх відповідних основних стратегіях і пропонувати більш диференційовані та чіткі історії акцій для існуючих і нових акціонерів. Це дозволить компаніям розблокувати цінність високоякісних активів Embracer Group після успішного завершення програми реструктуризації.

Акції Asmodee Group та Coffee Stain & Friends мають бути розподілені як дивіденди серед акціонерів Embracer Group і розміщені на біржі Nasdaq Stockholm відповідно до регулятивних правил. Middle-earth Enterprises & Friends планується залишити в складі поточної компанії Embracer Group, яка згодом буде перейменована. У рамках процесу відокремлення Embracer Group через Asmodee Group уклала нову фінансову угоду на суму €900 млн. Кошти від фінансування будуть використані для погашення існуючої заборгованості та зменшення кредитного плеча в Embracer Group, що залишилася.

Джерело: venturebeat