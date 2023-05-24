EOS Data Analytics отримала перші знімки з агро-супутника EOS SAT-1, розробленого в Україні

В січні цього року SpaceX вивела у космос супутник EOS SAT-1 (перший з агроорієнтованого сузір’я EOSDA), що належить компанії EOS Data Analytics Макса Полякова. Це продуктова компанія, яка працює у сфері комерційного космосу, з головним офісом в США та центрами розробки в Україні. А тепер EOS Data Analytics отримала перші оброблені знімки з супутника EOS SAT-1.

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EOS SAT – це угруповання, що складається з семи малих оптичних супутників, які сприятимуть впровадженню сталого сільського господарства й моніторингу лісових угідь, надаючи високоякісні дані для аналізу. Планується, що EOS SAT досягне повної функціональності до 2025 року й охоплюватиме 100% територій країн з найбільшими площами сільськогосподарських угідь і лісів, що становить 98,5% таких земель у всьому світі.

Вважається, що завдяки таким технічним характеристикам EOS SAT, як велика кількість спектральних каналів та висока роздільна здатність зображень, це сузір’я має ширші можливості для розв’язання нагальних світових проблем в агро сфері передусім забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Малий оптичний супутник EOS SAT-1, орієнтований на потреби сільського господарства, здатен щодня здійснювати моніторинг територій площею до мільйона квадратних кілометрів за допомогою 11 агроорієнтованих спектральних каналів.

Одразу після запуску команда EOSDA встановила стабільний зв’язок із супутником та почала передавати телеметрію на наземну станцію. Наступним завданням було переконатися, що бортовий комп’ютер належним чином обробляє дані як на рівні прошивки, так і на рівні програмного забезпечення. Нарешті, коли всі завдання з калібрування та валідації були успішно виконані, а корисне навантаження було введено в експлуатацію, EOSDA отримала перші оброблені знімки з EOS SAT-1.

Перші знімки з супутника, отримані в результаті панхроматичного злиття, демонструють іспанську провінцію Сеговія (смуга знімання 46 км) та місто Кейптаун (смуга знімання 44 км) та мають роздільну здатність 1,5 метра. Зображення були оброблені в рамках рішення gs4EO від DEIMOS для наземного сегмента. Знімки отримані за допомогою двох високоточних камер DragonEye, встановлених на супутник та розроблених компанією Dragonfly Aerospace, що також входить в екосистему Noosphere Макса Полякова.

Перед отриманням перших зображень команда EOSDA переконалася, що структура супутникової платформи, оптичні модулі, модулі зв’язку та енергосистеми, а також такі підсистеми, як система теплового навантаження, обробки бортових даних (OBDH) та системи орбітального контролю (AOCS), працюють належним чином і пройшли необхідні випробування. На етапі введення в експлуатацію планується провести ще більше тестів і перевірок, перш ніж дані супутника почнуть використовуватись в рішеннях EOSDA.