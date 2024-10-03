Новини Ігри 03.10.2024 о 12:56 comment views icon

Epic Games Store роздаватиме ігри для смартфонів — безплатно, як і на ПК

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Ігор Панченко

Автор новин

Epic Games Store роздаватиме ігри для смартфонів — безплатно, як і на ПК

На конференції Unreal Fest генеральний менеджер Epic Games Store Стів Еллісон розповів про плани компанії щодо розвитку мобільної версії магазину.

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До цього часу мобільний Epic Games Store пропонував здебільшого власні хіти компанії — Fortnite та Fall Guys. Еллісон повідомив, що Epic планує масштабне розширення платформи, яке передбачає появу до 50 сторонніх ігор до кінця 2024 року.

Epic Games хоче адаптувати успішну модель роздачі безплатних ігор із ПК-версії магазину для мобільних пристроїв. Ця стратегія допомогла компанії залучити мільйони користувачів на персональних комп’ютерах.

Але крім програми безплатних ігор, Epic Games готує низку інших нововведень для мобільної платформи. У першій половині 2025 року компанія має намір представити інструменти, які дозволять розробникам самостійно публікувати свої ігри

Epic Games також працює над впровадженням соціальних функцій та кросплатформенної гри. Ці можливості планують додати до кінця 2025 року.

Однією з перших сторонніх ігор у мобільному Epic Games Store стане Ark: Ultimate Mobile Edition. Її реліз запланований на кінець 2024 року.

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Також Epic Games оголосила про нову програму «launch everywhere with Epic». Вона передбачає зниження роялті до 3,5% для ігор на рушію Unreal Engine, які виходять в Epic Games Store одночасно з іншими платформами або раніше.

Тім Свіні, генеральний директор Epic Games, розкритикував політику Apple та Google щодо мобільних магазинів додатків. Він звинуватив компанії у створенні перешкод для розробників та «надмірному оподаткуванні».

CEO Epic Games про зміни в індустрії: «Зараз гравці обирають масштабні проєкти, де вони можуть грати з більшою кількістю друзів»

Джерело: Neowin, Mobilegamer

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