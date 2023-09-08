Новини Авто 08.09.2023 о 16:36

«Епіцентр» створить власну мережу зарядних станцій для електромобілів «Е1» – в перші 10 хабів інвестують 23 млн грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» повідомила про намір створити власну мережу хабів зарядних станцій для електрокарів під брендом «Е1». На першому етапі планується створити 10 таких хабів, а в їх облаштування інвестують близько 23 млн грн.

В одному хабі «Е1» одночасно можна буде заряджати до 10 електромобілів. Компанія планує обладнати хаби станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO. Також буде доступна розетка для повільної зарядки АС на 22 кВт. Додатково встановлюватимуть станції повільної зарядки АС загальної потужності 36 кВт.

Вартість створення одного хаба різниться в залежності від обладнання та обсягів робіт, які необхідно виконати для його облаштування. Зазвичай один хаб оцінюється в суму від 1,3 млн грн до 3,6 млн грн. За попередніми розрахунками, середній термін окупності перших 10 хабів складатиме приблизно шість з половиною років.

Хаби для підзарядки електромобілів планується встановлювати по всій торговельній мережі, а також в деяких інших підприємствах групи компаній, таких як IQ офіс, логістичні центри. Протягом найближчих місяців планується відкрити 10 нових хабів на території паркінгів ТЦ «Епіцентр» у Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях. В майбутньому компанія планує не обмежуватись лише власною мережею «Епіцентр» ─ зарядні станції можуть встановлювати в інших локаціях. Однак рішення стосовно подальшого обсягу інвестицій в проєкт зарядних хабів «Е1» керівництво прийматиме пізніше.

Джерело: forbes

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