«Епіцентр» створить власну мережу зарядних станцій для електромобілів «Е1» – в перші 10 хабів інвестують 23 млн грн

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» повідомила про намір створити власну мережу хабів зарядних станцій для електрокарів під брендом «Е1». На першому етапі планується створити 10 таких хабів, а в їх облаштування інвестують близько 23 млн грн.

В одному хабі «Е1» одночасно можна буде заряджати до 10 електромобілів. Компанія планує обладнати хаби станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO. Також буде доступна розетка для повільної зарядки АС на 22 кВт. Додатково встановлюватимуть станції повільної зарядки АС загальної потужності 36 кВт.

Вартість створення одного хаба різниться в залежності від обладнання та обсягів робіт, які необхідно виконати для його облаштування. Зазвичай один хаб оцінюється в суму від 1,3 млн грн до 3,6 млн грн. За попередніми розрахунками, середній термін окупності перших 10 хабів складатиме приблизно шість з половиною років.

Хаби для підзарядки електромобілів планується встановлювати по всій торговельній мережі, а також в деяких інших підприємствах групи компаній, таких як IQ офіс, логістичні центри. Протягом найближчих місяців планується відкрити 10 нових хабів на території паркінгів ТЦ «Епіцентр» у Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях. В майбутньому компанія планує не обмежуватись лише власною мережею «Епіцентр» ─ зарядні станції можуть встановлювати в інших локаціях. Однак рішення стосовно подальшого обсягу інвестицій в проєкт зарядних хабів «Е1» керівництво прийматиме пізніше.

Джерело: forbes