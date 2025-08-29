Новини Крипто 29.08.2025 comment views icon

Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття

Тетяна Нечет

Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття

Директор з інформаційних технологій Fundstrat Capita Томас Лі вважає, що Етер буде найбільш вигідним активом протягом наступних 10 років. Тобто, інвестиції в Ethereum у довгостроковій перспективі можуть виявитися навіть кращими, ніж акції, облігації чи золото. До кінця 2025 року ETH може зрости до $12 тис.

«ETH, мабуть, є найбільшою макроторгівлею на наступні 10–15 років, оскільки штучний інтелект створює токенізовану економіку на блокчейні, а Волл-стріт переходить на фінансування через блокчейн», — сказав Лі.

Він нагадав, що просування Волл-стріт стимулюватиметься регуляцією стейблкоїнів за допомогою GENIUS Act та ініціативою Комісії з цінних паперів і бірж США під назвою Project Crypto, яка має на меті модернізацію агентства для переходу в епоху цифрових фінансів.

Лі зазначив, що більшість стейблкоїнів та проєктів Волл-стріт будуються на базі Ethereum. Згідно з даними RWA.xyz, мережа Ethereum контролює 53% ринку токенізації активів реального світу (RWA) з обсягом $8 млрд (від загальних $28 млрд). Крім того, Ethereum має частку у 55% усього ринку стейблкоїнів.

Джерело: Fundstrat

