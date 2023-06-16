На Netflix вийшов пригодницький бойовик «‎Евакуація 2‎» з українським дубляжем

Сиквел пригодницького бойовика Сема Гарґрейва продовжує історію найманця Тайлера Рейка, який «‎оживає» для виконання чергової смертельної місії. На цей раз він має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера, а локація подій переноситься в засніжений регіон у Східній Європі.

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Врешті-решт глядачі зможуть побачити повноцінну 21-хвилинну екшн-сцену, уривки якої нам демонстрували у трейлерах – зокрема й момент, де виконавець головної ролі Кріс Гемсворт розкидує ворогів рукою, охопленою вогнем. Режисер Сем Гарґрейв (працював координатором трюків у фільмах «Месники: Завершення, «Месники: Війна нескінченності» та «Перший месник: Протистояння») раніше розповів, що для сцени не використовували комп’ютерну графіку, а актора щоразу підпалювали у реальності.

Як знімались погоні та сутички для пригодницького бойовика можна переглянути в окремому відео Netflix:

Окрім Гемсворта, у фільмі знімаються Голшіфте Фарахані («Тіло брехні»), Адам Бесса («Мосул»), Деніел Бернгардт («Джон Вік»), Тінатін Далакішвілі («Неоголошена війна» / The Undeclared War), Джастін Гавелл («Месники: Завершення») та Торніке Ґоґрічіані.

На стримінгу для фільму, який триває трохи більш як 2 години, доступні аудіодоріжки англійською, угорською, польською, турецькою та українською мовами. Критики Rotten Tomatoes загалом непогано оцінили бойовик, який нині має 78% «‎свіжості» на основі 58 рецензій.

Перший фільм «‎Евакуація» вийшов на Netflix у квітні 2020 року й отримав змішані оцінки критиків – Гемсворта хвалили за акторську гру та трюки, а сюжет називали «слабким» та відзначали завелику кількість сцен насилля. Попри це, фільм прийшовся до смаку багатьом глядачам та отримав рекордні перегляди (стрічка увійшла у четвірку найпопулярніших стрімінгових фільмів 2020 року), тож Netflix вже у 2021 році взявся знімати продовження.