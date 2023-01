Масштабний збій системи NOTAM в США, який зачепив понад 10 тис. внутрішніх авіарейсів, стався через помилкові дії співробітників та застаріле ПЗ

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) припинила всі внутрішні авіарейси у США, в середу, 11 січня, через проблеми у системі безпеки NOTAM (Notice to Air Missions). Розслідування виявило, що у масштабному збої винні двоє працівників, які ввели неправильні дані у систему.

NOTAM — це система сповіщень для пілотів щодо критичних для безпеки умов в аеропортах та інших районах, які можуть перетинати літаки, включаючи все: від попереджень про переміщення птахів до будівництва злітно-посадкової смуги.

Це був перший такий подібний збій для системи безпеки літаків в країні, і він спричинив сотні затримок. Серед причин дехто називав “злом критичних інфраструктур”, однак попередні висновки розслідування FAA вказали на “пошкодження файлу” у базі даних NOTAM.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2)

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023