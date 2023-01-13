Масштабний збій системи NOTAM в США, який зачепив понад 10 тис. внутрішніх авіарейсів, стався через помилкові дії співробітників та застаріле ПЗ

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) припинила всі внутрішні авіарейси у США, в середу, 11 січня, через проблеми у системі безпеки NOTAM (Notice to Air Missions). Розслідування виявило, що у масштабному збої винні двоє працівників, які ввели неправильні дані у систему.

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NOTAM — це система сповіщень для пілотів щодо критичних для безпеки умов в аеропортах та інших районах, які можуть перетинати літаки, включаючи все: від попереджень про переміщення птахів до будівництва злітно-посадкової смуги.

Це був перший такий подібний збій для системи безпеки літаків в країні, і він спричинив сотні затримок. Серед причин дехто називав “злом критичних інфраструктур”, однак попередні висновки розслідування FAA вказали на “пошкодження файлу” у базі даних NOTAM.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2) — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

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Техніки одразу спробували перейти на резервну систему, але вона теж не спрацювала, оскільки намагалася отримати доступ до тих самих пошкоджених даних. Щоб відновити роботу системи, знадобилося повне відключення, яке призвело до того, що FAA припинило всі вильоти приблизно на 90 хвилин. За даними FlightAware, станом на 11 січня, понад 10 000 рейсів було затримано і понад 1300 скасовано, що стало першою національною забороною на польоти приблизно за два десятиліття.

“Система функціонує належним чином, і кількість скасувань сьогодні становила менш як 1%”, — заявили згодом в агентстві.

Пізніше FAA повідомило, що збій стався через недбалість співробітників. Двоє людей, які працюють на підрядника, що забезпечує роботу NOTAM, просто внесли помилкову інформацію в базу даних системи. Авіаційне управління США нині намагається визначити, чи були ці зміни внесені випадково, а також працюватиме над створеннями нових засобів захисту для запобігання подібним збоям.

CNN зазначає, що програмне забезпечення NOTAM експлуатується вже понад 30 років, і до його повного оновлення залишилось 6 років. Міністр транспорту Піт Буттіджич провів кілька зустрічей із вищими посадовими особами FAA після збою в середу і “ясно дав зрозуміти”, що хоче, щоб система оновлювалася набагато швидше за заплановані терміни управління.

У своєму бюджетному кошторисі на 2023 рік FAA запросило 29,4 мільйона доларів на Програму управління аеронавігаційною інформацією (що включає й NOTAM). Коментуючи роботу системи, управління заявило, що необхідно “усунути несправне застаріле обладнання, яке зараз підтримує цю функцію [NOTAM] в національній системі повітряного простору”.

Раніше федеральне авіаційне управління США запропонувало оновити альтиметри (висотоміри) та встановити спеціальні фільтри в пасажирські та вантажні літаки, аби убезпечити авіатранспорт від впливу 5G. Авіаційне управління посилається на близько 100 зареєстрованих “аномалій альтиметрів” (не виключаючи участі у цьому сигналів 5G), які призвели до помилкових попереджень в кабіні пілота та неправильних даних навігаційного обладнання.

За оцінками FAA, з 7 993 зареєстрованих у США літаків — 820 потребують встановлення фільтрів на наявне навігаційне обладнання, й ще 180 — нових радіовисотомірів. На це знадобиться близько $26 млн і хто платитиме — поки не уточнюється.

Джерело: Bloomberg, Reuters