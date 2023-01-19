Facebook та Instagram, найімовірніше, скасують заборону на оголені жіночі груди — через порушення прав трансгендерних та небінарних людей

Meta незабаром може скасувати заборону на публікацію у Facebook та Instagram фото з оголеними жіночими грудьми. Консультативна рада компанії стверджує, що таке обмеження перешкоджає праву на вираження думок для жінок, трансгендерних і небінарних людей.

17 січня консультативна рада (група науковців, політиків і журналістів, які консультують Meta щодо політики модерації контенту) рекомендувала компанії змінити свої стандарти спільноти щодо публікації оголеного тіла, аби ті керувалися чіткими критеріями, що відповідають міжнародним стандартам прав людини.

Рішенню передувала цензура допису трансгендерної та небінарної американської пари: з фото топлес, але з прикритими сосками та описом про збір на операцію. Користувачі скаржились на публікацію, яку потім видаляв ШІ Meta. Після того, як пара оскаржила блокування, допис відновили.

Консультаційна рада наголошує на тому, що політика “базується на бінарному погляді на стать та розрізняє жіноче й чоловіче тіло” (між іншим, чоловічі груди з сосками спокійно пропускають у Facebook і Instagram), тим самим робить правила “незрозумілими”, коли мова йде про інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів.

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Ще у 2000-х роках активістки намагалися подолати сексуалізацію грудей, а у 2013-му році кампанія #FreetheNipple (“Звільніть соски”) стала мейнстримом, після того, як Facebook видалив фрагменти з документального фільму акторки та режисерки Ліни Еско.

Кампанія отримала широку підтримку в кампусах коледжів і серед знаменитостей (Ріанна, Майлі Сайрус і Ліна Данем). Нещодавно Флоренс П’ю вийшла на червону доріжку в прозорій яскраво-рожевій сукні від Valentino, сказавши:

“Звичайно, я не хочу ображати людей, але як мої соски можуть ображати вас?”

Понад десять років тому матері, які годують грудьми, вперше провели мітинг в штаб-квартирі Facebook на знак протесту.

У 2015 році художниця з Лос-Анджелеса Мікол Геброн створила наклейки із зображеннями чоловічих сосків, щоб користувачі Instagram могли накладати їх поверх власних, тим самим висміюючи несправедливу політику.

Геброн запросили в штаб-квартиру Instagram у 2019 році з групою впливових людей, щоб поговорити про політику компанії щодо сосків.

“Ми дізналися, що в команді з модерації контенту не було трансгендерів, і в приміщенні також не було гендерно нейтральних туалетних кімнат. Це все, що мені потрібно було знати, щоб зрозуміти, що розмови про гендер та інклюзивність не ведуться в Meta”, — сказала Геброн.

Представник Meta заперечив характеристику Геброн щодо події, додавши: “З 2019 року багато чого змінилося”

Художниця каже, що “схвильована” нинішнім рішенням консультативної ради:

“Крім простого “дозвольмо жінкам бути топлес”, що мене зовсім не цікавить, я вважаю, що дуже важливо дозволити всім тілам мати автономію. Для багатьох людей здається, що говорити про соски — це не серйозно. Але подумайте про те, як уряди в усьому світі намагаються контролювати та пригнічувати жіночі тіла, транстіла чи небінарні тіла”.

Представник Meta у заяві сказав, що “компанія вітає рішення ради в цій справі”:

“Ми постійно вдосконалюємо нашу політику, щоб допомогти зробити наші платформи безпечнішими для всіх. Ми знаємо, що можна зробити більше, щоб підтримати ЛГБТК+ спільноту, а це означає співпрацю з експертами та організаціями, що захищають ЛГБТК+, над низкою питань і вдосконаленням продуктів”.

Meta має 60 днів, щоб публічно відповісти на рекомендації ради. І хоча прихильники руху #FreetheNipple вже почали радіти рішенню, все ще залишаються питання про те, як автоматизовані системи модерації контенту зможуть запровадити нову політику щодо грудей.

Збір коштів для пари на операцію – не те щоб сексуальний контент. Але ж ШІ спочатку не помітив різниці? Тоді як системи зможуть розрізнити топлес-фото від порноконтенту?

Джилліан Йорк, активістка і директорка із міжнародної свободи слова в Electronic Frontier Foundation, додала, що компаніям, які використовують штучний інтелект, “важко” прийняти правильне рішення в будь-якому випадку.

“Наприклад, автоматизованій технології нелегко визначити, хто є топлес-дорослим, а хто — топлес-дитиною. ШІ може розрізнити 9-річного і 26-річного підлітка, але як щодо 17-річного та 18-річного?”, — сказала вона.

У 2020 році після тримісячної громадської кампанії Instagram і Facebook вже змінювали свої правила щодо жіночої наготи та дозволили публікувати “контент, в якому хтось просто обіймає, бере або тримає свої груди”.

Джерело: The Guardian