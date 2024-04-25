Fallout 4 отримала Next-Gen оновлення на актуальних версіях PlayStation, Xbox та ПК — але не за передплатою PS Plus

Компанія Bethesda випустила оновлення Fallout 4 Next-Gen. Нова версія гри доступна на PlayStation 4 і 5, Xbox Series X, S s One, а також ПК. У випадку PS5 Fallout 4 має версію 1.000.001 та важить 56,503 ГБ.

Bethesda повідомила, що доступ до Creation Club і до меню модів закритий, оскільки компанія працює над впровадженням оновлення. На момент публікації цієї новини ці функції були недоступні.

Оновлення наступного покоління включає нові параметри продуктивності та якості, а також покращення стабільності та виправлення. Це означає, що в гру можна буде грати до 60 кадрів на секунду та з підвищеною вищою роздільною здатністю.

Fallout 4 на PlayStation 4 та Xbox One також отримує безплатне оновлення з покращенням стабільності, виправленнями входу та квестів. Оновлення Fallout 4 для ПК додає підтримку широкого та надширокого екранів, а також виправляє Creation Kit та деякі квести. Оновлення для ПК буде доступне у Steam, Microsoft Store і GOG. Fallout 4 також продаватиметься в Epic Games Store отримала статус перевіреної гри для Steam Deck. Список змін довгий, серед них покращення нові графічні режими гри, покращення багатьох аспектів, розв’язання проблем, деякі невеликі квести та предмети.

Власники Fallout 4 через PlayStation Plus, схоже, не зможуть завантажити оновлення нового покоління безплатно. Користувачі звітують, що оновлення Fallout 4 є безкоштовним лише для тих, хто повністю володіє грою, на відміну від користування служби підпискою PS Plus.

Представник Bethesda опублікував пост на Discord компанії, щоб вирішити цю плутанину: «Оновлення для PS5 повинно бути доступним для вас, якщо у вас є Fallout 4 на акаунті PSN. Ми все ще вивчаємо це питання для користувачів PS+!»

Водночас на Xbox Game Pass, де початкова версія Fallout 4 для Xbox Series X і S доступна для передплатників, здається, все працює.

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Джерела: Bethesda, IGN