Bethesda: У Fallout за день зіграли 5 млн людей, з них мільйон — у «приречену» Fallout 76

Компанія Bethesda повідомила, що останнім часом п’ять мільйонів людей зіграли в ігри Fallout за один день (не вказано, у який саме). Мільйон з цих гравців були в онлайн-грі Fallout 76, яку шість років тому оглядачі вважали приреченою через низьку відвідуваність. Студія повідомила про це ввечері 23 квітня.

