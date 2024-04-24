Bethesda: У Fallout за день зіграли 5 млн людей, з них мільйон — у «приречену» Fallout 76

Компанія Bethesda повідомила, що останнім часом п’ять мільйонів людей зіграли в ігри Fallout за один день (не вказано, у який саме). Мільйон з цих гравців були в онлайн-грі Fallout 76, яку шість років тому оглядачі вважали приреченою через низьку відвідуваність. Студія повідомила про це ввечері 23 квітня.

Thank you to the over one million of you who adventured with us in #Fallout76 in a single day… pic.twitter.com/rbariEI4q8 — Fallout (@Fallout) April 23, 2024

«Дякуємо понад мільйону з вас, хто вирушив разом з нами у Fallout 76 за один день… і майже п’яти мільйонам у всіх іграх Fallout за один день!»

Серіал викликав сплеск цікавості до серії ігор Fallout, призвело до збільшення кількості гравців в них та перевантаженню сайтів з модами. Дехто повертається в ігри через 9 років, а хтось відкриває їх для себе вперше (як і необхідність використовувати модифікації). Оскільки мільйони людей увійшли до цих ігор, навіть популярна платформа модів Nexus мала проблеми з великою кількістю гравців, які намагалися отримати доступ до її колекції.

Лише зараз з’явилася точна статистика щодо того, скільки людей грають у серію ігор Fallout на тлі успіху телешоу. До того Steam був єдиною платформою, яка показує реальну кількість одночасних гравців у Fallout 76. Останні дані SteamDB кажуть, що лише два дні тому гра перевищила максимальну одночасну кількість гравців за весь час з майже 75 000 гравців. Ігри також доступні на консолях Xbox і PlayStation, у програмах передплати Xbox і PC Game Pass від Microsoft та в хмарних сервісах.

Кількість одночасних гравців Fallout 4 у Steam досягла піка у майже 165 000 на початку цього тижня. Рольова гра скоро отримає давно обіцяне оновлення наступного покоління, яке принесе покращення продуктивності, безплатний вміст та виправлення помилок для гравців на всіх платформах.

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Гра Fallout New Vegas, розроблена Obsidian, цього тижня майже досягла свого піка у день запуску. Кілька днів тому ця улюблена фанатами гра досягла 43 000 гравців у Steam.

Джерела: GamesRadar, Neowin