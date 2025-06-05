Фани Valve встановили стеження за яхтою Гейба Ньюелла і знайшли «натяк» на анонс Half-Life 3

Гейб Ньюелл та, ймовірно, його яхта / Valve, Reddit

В очікуванні хоч якихось новин про Half-Life 3 фани Valve встановили стеження за яхтою Гейба Ньюелла — і, що цікаво, вважають, що її нинішнє розташування натякає на близький анонс. Що ж, це гідні конкуренти для геймерів, які вираховували вихід трейлеру GTA 6 за фазами Місяця.

На сабредіті Half-Life (через Vice) днями з’явилась окрема тема під назвою «Яхта Гейба щойно прибула до Каліфорнії — штату, де проходить YouTube-театр на Summer Game Fest» з посиланням на сайт, який дозволяє відстежувати розташування (трохи моторошно, але усі основні транспортні засоби, такі як літаки та кораблі, відстежуються з міркувань безпеки).

Який з цього висновок? Деякі фани вважають, якщо Ньюелл прибув на фестиваль, то є висока ймовірність того, що Half-Life 3 анонсують найближчим часом; інші навпаки пишуть, що це більше скидається на теорію змови.

«Спостерігати за тим, як цей сабреддіт стає божевільним, так смішно», – написав один із коментарів. Інший жартома додав: «Говорити про моторошні речі через… 3 2 1. Хлопці, якщо я виїду зараз, буду там через 30 хвилин, не хвилюйтеся».

Чутки про Half-Life 3 настільки часто ширились протягом останнього десятиліття, що вже давно фактично стали мемом. У березні «детектив спільноти Half-Life» Гейб Фоллер писав, що знайшов у внутрішніх файлах Valve кодову назву «HLX» поряд з командами, пов’язаними з оптимізацією гри, що нібито може натякати на те, що компанія вже доводить проєкт до ідеального технічного стану перед тестуванням або навіть майбутнім анонсом; тоді як в останньому оновленні у травні інсайдер Тайлер МакВікер заявив, що гру вже можна пройти «до кінця», а реліз планують на зиму.

Summer Game Fest, нагадаємо, стартує вже 6 червня і в будь-якому випадку, там буде вдосталь цікавих новин.