Інсайдер: Half-Life 3 вже можна пройти «до кінця», а реліз планують на зиму

Half-Life 2 RTX

Інсайдер каже, що анонс Half-Life 3 вже не «за горами» — гру можна пройти від початку до кінця.

Відомий інсайдер Тайлер МакВікер казав таке під час останнього стріму, присвяченого внутрішнім розробкам Valve. За його словами, гра перебуває на стадії повного тестування. Безпосередньо анонс можуть зробити в третьому кварталі 2025 року — тобто до кінця літа. Сам реліз, ймовірно, відбудеться взимку.

«HLX тестується настільки ретельно та широко, що є люди, які просто говоритимуть про це. Це найбільший прогрес, якого (HLX) коли-небудь досягала. Крапка. Гра повністю грабельна — від початку до кінця. Крапка. [Інші проєкти HL3/Ep3] ніколи не заходили так далеко. Вони займаються оптимізацією та доведенням гри до ідеалу. Ймовірно, контент уже зафіксований, а якщо ні, то ігрова механіка завершена», — стверджує інсайдер.

HLX — внутрішня кодова назва гри, яка, за даними витоків, є новим великим проєктом Valve у всесвіті Half-Life. Ще минулого року інсайдери знайшли згадки про неї в коді, імовірно через витік від одного з розробників. Сама Valve офіційно не коментувала наявність цього проєкту, але нещодавно в коді вдруге виявили згадки.

МакВікер підкреслив:«Half-Life 3 — це не VR-гра». Ще минулого року тестування проєкту стало настільки широким, що про нього почали говорити за межами команди. Але деталями про сюжет він ділитися не хоче.

«Особисто я дотримуюся політики уникнення будь-яких питань або інформації, що стосуються сюжету, наскільки це можливо, тому наразі я їх повністю ігнорую. Але мені казали ці дані люди, яких я вважаю надійними, і я знаю, що деякі мої колеги вже отримали цю інформацію, отже, сюжетні деталі дійсно існують у доступі», — додає МакВікер.

При цьому він припустив, що Челл з Portal може з’явитися в грі, і нагадав, що Ерік Волпо «сильно хоче зробити Portal 3». За його словами, саме ця гра може стати наступною великою однокористувацькою розробкою Valve. Все залежить від того, хто «піде на пенсію» після завершення HL3.

Ще одна важлива деталь — процедурна генерація. Маквікер спростував поширене уявлення про те, що вона стосується сюжету або рівнів. За його словами, Valve використовує систему, яка не змінює геометрію рівнів, а лише варіює розташування сутностей: дверей, фізичних об’єктів, ворогів, предметів і NPC. Сюжет залишиться скриптованим, а не процедурним.

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Історія HL3 почалась ще у 2013–2014 роках. Перший варіант гри мав бути повторно прохідним екшеном із процедурною генерацією, натхненним Left 4 Dead. Але його скасували, бо Source 2 на той момент ще не був готовим. Схоже, тепер Valve знову наблизилась до того, щоб таки довести Half-Life 3 до релізу — вперше за всі ці роки. Або так кажуть інсайдери.

Джерело: Eurogamer