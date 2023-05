Фейкове фото вибуху у Пентагоні, яке створив ШІ, ненадовго знизило індекс S&P 500 на 0,3% ($500 млрд)

Фальшива фотографія вибуху в штаб-квартирі Міністерства оборони США (Пентагон), створена ШІ, обвалила вартість 500 найбільших американських компаній на $500 млрд – індекс S&P 500 втратив 30 пунктів за кілька хвилин. Індекс відскочив назад, коли стало зрозуміло, що фото підроблене.

На зображенні, що вперше з’явилося у Facebook, видно великий стовп диму біля Міністерства оборони США. Пост облікового запису Facebook, який першим опублікував фото, пов’язаного з конспірологічною групою QAnon, був заблокований соціальною мережею. У Facebook заявили, що зображення було «перевірено незалежними фактами». Фото швидко поширилося у Twitter, не без допомоги облікового запису російських пропагандистів RT.

Черговий офіцер Пентагону повідомив, що у понеділок вранці інформація про інциденти не надходила. Поліційне управління Арлінгтона написало у Twitter: «Жодних вибухів чи інцидентів не відбувається на території Пентагону чи поруч із нею, і немає безпосередньої небезпеки чи небезпеки для населення».

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL

Ще до офіційного спростування уважні користувачі соцмереж вказали, що фото схоже на згенероване ШІ. Нік Уотерс, дослідник з групи Bellingcat, каже, що шок від чуток про вибух біля Пентагону спонукав його вивчити фотографію.

Confident that this picture claiming to show an “explosion near the pentagon” is AI generated.

Check out the frontage of the building, and the way the fence melds into the crowd barriers. There’s also no other images, videos or people posting as first hand witnesses. pic.twitter.com/t1YKQabuNL

— Nick Waters (@N_Waters89) May 22, 2023