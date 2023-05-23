Новини WTF 23.05.2023 о 10:34

Фейкове фото вибуху у Пентагоні, яке створив ШІ, ненадовго знизило індекс S&P 500 на 0,3% ($500 млрд)

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Фальшива фотографія вибуху в штаб-квартирі Міністерства оборони США (Пентагон), створена ШІ, обвалила вартість 500 найбільших американських компаній на $500 млрд – індекс S&P 500 втратив 30 пунктів за кілька хвилин. Індекс відскочив назад, коли стало зрозуміло, що фото підроблене.

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На зображенні, що вперше з’явилося у Facebook, видно великий стовп диму біля Міністерства оборони США. Пост облікового запису Facebook, який першим опублікував фото, пов’язаного з конспірологічною групою QAnon, був заблокований соціальною мережею. У Facebook заявили, що зображення було «перевірено незалежними фактами». Фото швидко поширилося у Twitter, не без допомоги облікового запису російських пропагандистів RT.

Фейковый взрыв в Пентогоне фейковий вибух у Пентагоні

Черговий офіцер Пентагону повідомив, що у понеділок вранці інформація про інциденти не надходила. Поліційне управління Арлінгтона написало у Twitter: «Жодних вибухів чи інцидентів не відбувається на території Пентагону чи поруч із нею, і немає безпосередньої небезпеки чи небезпеки для населення».

Ще до офіційного спростування уважні користувачі соцмереж вказали, що фото схоже на згенероване ШІ. Нік Уотерс, дослідник з групи Bellingcat, каже, що шок від чуток про вибух біля Пентагону спонукав його вивчити фотографію.

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«Погляньте на фасад будівлі та на те, як паркан зливається з бар’єрами від натовпу. Також немає жодних інших зображень, відео чи людей, котрі публікують свідчення з перших рук».

Коли факт підробки став відомим, користувачі Twitter почали видаляти твіти та публікувати спростування. RT і ZeroHedge видалили твіти із зображенням, а ZeroHedge заявив, що фотографію визнано фейковою. Платний обліковий запис під назвою Bloomberg Feed, на якому також було розміщено фотографію, було заблоковано.

  • Представник Bloomberg News заявив, що користувачі Bloomberg Feed та Walter Bloomberg, які публікували фото, не пов’язані з Bloomberg News.

Проходження – свідчення того, як ШІ може впливати на світові події. Також, враховуючи джерело фальшивого фото та багатьох з тих, хто його розповсюджував, подію можна вважати прикладом створення пропаганди за допомогою ШІ.

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Джерело: Bloomberg


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