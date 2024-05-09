Дослідники за допомогою ШІ проаналізували знімки картин, що продаються на eBay, і виявили майже 40 підробок. Серед них — фальшиві «Моне» та «Ренуар», за яких намагались вторгувати від 150 до 600 тисяч доларів.

«На початку ми проаналізували кілька зображень, і скрізь були підробки. Ймовірність приблизно з 95%. Я впевнена, що це лише верхівка айсберга», — сказала виданню The Guardian фахівець із автентифікації творів мистецтва, доктор Каріна Поповічі.

Серед картин, які визнали підробками, одна рекламувалась як робота французького художника Клода Моне «Ліс зі струмком» і продавалась за ціною $600 тисяч, а інша, як творіння П’єра-Огюста Ренуара, вартістю $165 тисяч.

«Ми не дозволяємо розміщувати підробки чи неавтентифіковані копії», — зазначено на сайті eBay.

Після того, як журналісти The Guardian, зв’язались з продавцем «Ренуара», який живе у Флориді, сторінка з картиною була видалена з сайту. Однак у запиті на коментар людина написала, що «не продає підробки».

Продавець «Моне», який не відповів на лист журналістів, володіє антикварною сторінкою на eBay і базується в Міллерсбурзі, штат Огайо. В описі до картини зазначалось:

«Я повністю гарантую, що картина є оригіналом 1867 року, написаним олією на полотні, підписаним та датованим Клодом Моне. Картина не в ідеальному стані, і я не маю жодної інформації про походження, окрім того, що я володію нею понад 20 років».

Поповічі неодноразово зверталась до офісів eBay у Великій Британії, Німеччині та США, однак на відповідь чекає й досі.

«Я старалася поговорити з ними і дуже засмучена тим, що вони не відповідають. Вони несуть відповідальність і не можуть вдавати, що цієї проблеми не існує».

В офіційному коментарі Ebay, який цитує Guardian, тим часом сказано, що платформа також використовує ШІ для перевірки картин поряд з людьми-фахівцями.

«Ми виставляємо картини, використовуючи багаторівневу технологію перевірки за допомогою ШІ, професійно підготовлених людей і програми захисту покупців. У 2022 році ми заздалегідь заблокували публікацію 88 мільйонів потенційних підробок, а 1,3 мільйона товарів було видалено з платформи після перевірки слідчими eBay».

Поповічі керує Art Recognition — швейцарською компанією, яка співпрацює в дослідженнях з Ліверпульським університетом і Тілбурзьким університетом у Нідерландах. Її технологія використовує два типи штучної нейронної мережі для аналізу робіт художників у складних деталях, від візерунків мазків до кольорових палітр.

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Art Recognition застосувала інструмент до понад 500 картин у різних колекціях. Наприклад роботу Рубенса «Вид на Хет Стін зранку» в Національній галереї він ідентифкував як оригінальну на 98,76%, тоді як іншу картину фламандського майстра «Самсон і Даліла» він визначив як сумнівну, що підтвердило припущення деяких критиків про копію.

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