Джек Блек, ймовірно, зіграє Стіва у майбутньому фільмі по Minecraft‎

Стів — головний ігровий персонаж серії відеоігор Minecraft‎, який як і решта світу гри зображений у пікселях.

За даними Variety, Джек Блек приєднається до фільму у неназваній ролі, тоді як Deadline уточнює, що, ймовірно, він зіграє стандартного ігрового персонажа Minecraft‎ Стіва.

Блек чудово проявив себе у ролі Боузера у мультфільмі «‎Брати Супер Маріо в кіно», однак Стів насправді не має чіткого образу, здебільшого існуючи як стандартна оболонка для гравця, тож творці фільму матимуть великий простір для фантазії.

Minecraft відзначилась продажем 300 млн копій та 140 мільйонами активних гравців щомісяця, і нині відома, як найбільш продавана гра усіх часів. Пропозицію про повнометражну екранізацію творці гри, компанія Mojang, отримали ще у 2012 році, і з того часу тривали переговори з Warner Bros. За три роки студія оголосила, що фільм вийде у травні 2019-го, і обрала режисером Роба Макелгенні, але згодом розпрощалась з ним на користь Пітера Солетта і залучила до переписування сценарію Ерона й Адама Ні.

Потім знову щось пішло не так, і зрештою Джаред Гесс став режисером, а Еллісон Шредер написала сценарій. До акторського складу також залучили Джейсона Момоа, а остаточну дату виходу фільму перемістили на 4 квітня 2025 року.

Раніше до акторського складу також приєднались Даніель Брукс («Помаранчевий — хіт сезону‎»), Себастьян Юджин Хансен («Судити по совісті»), а також Емма Маєрс («‎Венздей»).

Деталі сюжету невідомі, але він безперечно торкатиметься теми гри — попередній опис звучав так: «‎Дівчинка-підліток та незвичайна група шукачів пригод повинні врятувати світ від Ендер-дракона».