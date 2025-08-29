CD Projekt наростила команду The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників

The Witcher 4 / CD Projekt RED

CD Projekt RED масштабує розробку The Witcher 4 та Cyberpunk 2 — команди розробників перевалили за 560 людей. І це не кінець.

Після публікації звіту за перше півріччя CD Projekt буде надалі активно розширювати команду. Над The Witcher 4 у липні вже працювало 444 розробники — на 22 більше, ніж у квітні. Cyberpunk 2 також набирає оберти: кількість фахівців зросла з 96 до 116. Загалом за останні три місяці CD Projekt збільшила штат майже на 10%, і тепер у студії працює близько 800 розробників. Це один із найдинамічніших періодів росту за останні роки.

Для порівняння, над The Witcher 3 свого часу працювало близько 240 людей, а команда Cyberpunk 2077 за пів року до релізу налічувала приблизно 400. Тобто масштаби нових проєктів — суттєво більші. І це не лише основні тайтли: поповнення отримали й команди, що займаються спін-офом The Witcher під кодовою назвою Sirius, а також новим IP — екшн-RPG з ближнім боєм Hadar.

Таке розширення виглядає особливо помітним на фоні рішень дворічної давнини, коли компанія скоротила близько 100 працівників — тоді це становило 9% штату. Проте великі плани студії змушують залучати нових фахівців.

CD Projekt RED повідомила, що з усіх поточних проєктів саме The Witcher 4 просунувся у розробці найдалі. Завдяки продовженню франшизи польська студія стала однією з найдорожчих компаній в Європі. Cyberpunk 2 наразі лише у передпродакшені. Тож чекати релізу обох ігор у найближчі роки не варто: історія про Цірі може з’явитися не раніше 2027-го, а Cyberpunk 2 — ближче до кінця десятиліття.

Компанія водночас зберігає прибутковість. За перше півріччя її дохід склав $121 млн, а рентабельність — 35%. Велика частина цього пов’язана з франшизою Cyberpunk: саме вона принесла близько 76% прибутку, що становить приблизно $93 млн. Помітну роль у цьому відіграв нещодавній реліз Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2. Там більшість копій — близько 75% — були продані у фізичному форматі.

Джерело: PC Gamer