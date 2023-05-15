«Форсаж 12‎» — Він Дізель натякнув, що фінал франшизи можуть зробити не дилогією, а трилогією

Франшиза «Форсаж» може завершитися не так швидко, як думали фанати.

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Майбутній «Форсаж 10‎» розглядався Universal Pictures як стартова частина для завершення саги, розпочатої у 2001 році, за якою слідуватиме фінальна «Форсаж 11‎». Однак натхненник франшизи Він Дізель на світовій прем’єрі «Форсаж 10‎» у Римі натякнув на те, що студія подумує відзняти ще один фільм.

«Розпочавши роботу над цим фільмом, студія загадувалась над питанням – чи можна його зробити двосерійним?‎ Але після того, як вони побачили результат, то сказали – а чому б не показати фінал у трилогії?», – сказав Дізель.

Коли в актора уточнили, чи може він підтвердити плани про знімання «Форсаж 12‎» просто зараз, він перервав інтерв’ю, пожартувавши: «Я матиму проблеми».

Ветеран франшизи Мішель Родріґес також подражнила фанатів:

«Будь-яка історія складається з трьох актів».

Майбутній бойовик Луї Летер’є «Форсаж 10» представить Джейсона Момоа в ролі лиходія Данте Рейса – сина бразильського бізнесмена-корупціонера Ернана, який прагне помститися сім’ї Домініка за смерть батька будь-якими способами. Крім Дізеля та Родріґес, до своїх ролей повернуться Тайріз Ґібсон, Кріс Бріджес, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стейтем, Джон Сіна, Гелен Міррен, Шарліз Терон та Скотт Іствуд.

Серед новачків серії – Брі Ларсон, Даніела Мельхіор, Алан Рітчсон і Ріта Морено, яка грає бабусю Торетто. В епізодичній ролі з’явиться донька Пола Вокера Медоу для вшанування його пам’яті.

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Планувалось, що фільм буде об’єднаний з «Форсаж 11» спільним сюжетом, в якому історія Торетто отримає логічне завершення. Сценаристами наступного фільму були обрані Крістіна Годсон («Флеш») і Орен Узіл («Загублене місто»).

В українському прокаті «Форсаж 10» вийде 17 травня.