Функція Lyft, яка знаходить для водіїв та пасажирів відповідно жінок або небінарних персон, стала доступна в усіх США

Lyft розширює свою функцію Women Plus Connect на всі міста США. Вона підбирає для жінок і небінарних персон у ролі водіїв таких самих пасажирів. Минулої осені сервіс попутних поїздок запустив цю ініціативу в п’яти містах з метою підвищення безпеки та залучення більшої кількості жінок і небінарних користувачів. Понад 2,4 млн користувачів активували Women Plus Connect з моменту її запуску.

Водії не зобов’язані брати участь у Women Plus Connect, якщо вони цього не хочуть, і якщо поблизу немає пасажирів, які відповідають профілю, застосунок підбере пасажира-чоловіка, передає The Verge.

Жінки та небінарні водії сервісів спільних поїздок в США часто стикаються з сексуальними домаганнями з боку пасажирів. Такі потенційно небезпечні умови праці, ймовірно, призвели до того, що райдшерінг став менш популярним варіантом для жінок і небінарних водіїв. Хоча опитування Lyft, вказує на те, що багато жінок надають перевагу жінкам-водіям, лише чверть (23%) водійського складу Lyft ідентифікують себе як жінки або небінарні водії. Чоловіки-водії частіше працюють пізніше і довше через те, що не так переймаються безпекою, як жінки, що призвело до 7% розриву в доходах між чоловіками й жінками, як показало дослідження Стенфордського університету 2020 року, присвячене водіям Uber.

Women Plus Connect буде доступною для всіх користувачів та водіїв Lyft, які обрали опцію «жінки» або «небінарний гендер». Жінок і небінарних водіїв запитають, чи бажають вони зареєструватися в Women Plus Connect. Lyft визначатиме, хто має право на участь, на основі гендерної позначки у водійському посвідченні, але водії також можуть оновити свої гендерні налаштування в застосунку.