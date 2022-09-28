Г’ю Джекман знову зіграє Росомаху: персонаж з’явиться у фільмі “Дедпул 3”

Актор Райан Рейнольдс повідомив, що Г’ю Джекман знову зіграє роль Росомахи у фільмі «Дедпул 3», який вийде на екрани у вересні 2024 року.
Антигерой коміксів Marvel Дедпул уперше з’явився на великому екрані у фільмі «Люди Ікс: Початок. Росомаха» у 2009 році, а потім отримав свій власний спін-офф. У третій частині, після успіху оригіналу 2016 року та сіквела 2018 року, головну роль знову зіграє 45-річний Райан Рейнольдс. Також актор повідомив, що до нього приєднається Г’ю Джекман – це означає, що Росомаха також з’явиться у новому фільмі.
Актор поділився відео у Твіттері, в якому жартівливо оголосив важливі новини.
«Нам дуже сумно, що ми пропустили D23, але ми дуже довго працювали над наступним фільмом про Дедпула. Мені довелося по-справжньому покопатися в цьому образі, адже це його перша поява в MCU, очевидно, вона має бути особливою. Потрібно залишатися вірним персонажу, але знайти нові мотивацію та сенс».
Рейнольдс також додав, що «кожен Дедпул має виділятися», а новий фільм – неймовірний виклик, який змушує актора «глибоко зазирнути у свою душу».
«Однак тут абсолютно порожньо і страшно. Хоча є одна ідея. Г’ю, не хочеш ще раз зіграти Росомаху?», – пожартував Райан.
53-річний Г’ю Джекман, який у цей час з’явився за спиною Рейнольдса, як ні в чому не бувало, відповів:
“Так, звичайно, Райан”.
Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022
Режисер фільму Шон Леві також написав пост про об’єднання цього динамічного дуету, пожартувавши, що новина вже кілька тижнів «пропалює дірку» в його вустах.
I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️
— Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022
Востаннє шанувальники “Людей Ікс” бачили Джекмана у ролі Росомахи у 2016 році у фільмі «Логан», знятому Джеймсом Менголдом. Персонаж помер наприкінці фільму, і Джекман неодноразово заявляв, що цю роль закінчено. Тому неясно, яким чином Россомаха з’явиться в «Дедпулі 3», але, як нещодавно сказав президент Marvel Studios Кевін Файгі, «у мультивсесвіті можливо все».
Тим часом режисер «Логана» Джеймс Менголд, який хвацько закінчив історію Росомахи раз і назавжди (принаймні, ми так думали), відповідає на новини про «Дедпул 3» простою гіфкою…
— Mangold (@mang0ld) September 27, 2022
Фільми про Дедпула 2016 та 2018 років мали величезний касовий успіх для Marvel, зібравши разом 1,56 мільярда доларів. Третій фільм вийде у прокат 6 вересня 2024 року.