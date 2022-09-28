Г’ю Джекман знову зіграє Росомаху: персонаж з’явиться у фільмі “Дедпул 3”

Актор Райан Рейнольдс повідомив, що Г’ю Джекман знову зіграє роль Росомахи у фільмі «Дедпул 3», який вийде на екрани у вересні 2024 року.

Антигерой коміксів Marvel Дедпул уперше з’явився на великому екрані у фільмі «Люди Ікс: Початок. Росомаха» у 2009 році, а потім отримав свій власний спін-офф. У третій частині, після успіху оригіналу 2016 року та сіквела 2018 року, головну роль знову зіграє 45-річний Райан Рейнольдс. Також актор повідомив, що до нього приєднається Г’ю Джекман – це означає, що Росомаха також з’явиться у новому фільмі.

Актор поділився відео у Твіттері, в якому жартівливо оголосив важливі новини.

«Нам дуже сумно, що ми пропустили D23, але ми дуже довго працювали над наступним фільмом про Дедпула. Мені довелося по-справжньому покопатися в цьому образі, адже це його перша поява в MCU, очевидно, вона має бути особливою. Потрібно залишатися вірним персонажу, але знайти нові мотивацію та сенс».

Рейнольдс також додав, що «кожен Дедпул має виділятися», а новий фільм – неймовірний виклик, який змушує актора «глибоко зазирнути у свою душу».

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«Однак тут абсолютно порожньо і страшно. Хоча є одна ідея. Г’ю, не хочеш ще раз зіграти Росомаху?», – пожартував Райан.

53-річний Г’ю Джекман, який у цей час з’явився за спиною Рейнольдса, як ні в чому не бувало, відповів:

“Так, звичайно, Райан”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Режисер фільму Шон Леві також написав пост про об’єднання цього динамічного дуету, пожартувавши, що новина вже кілька тижнів «пропалює дірку» в його вустах.

I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022

Востаннє шанувальники “Людей Ікс” бачили Джекмана у ролі Росомахи у 2016 році у фільмі «Логан», знятому Джеймсом Менголдом. Персонаж помер наприкінці фільму, і Джекман неодноразово заявляв, що цю роль закінчено. Тому неясно, яким чином Россомаха з’явиться в «Дедпулі 3», але, як нещодавно сказав президент Marvel Studios Кевін Файгі, «у мультивсесвіті можливо все».

Тим часом режисер «Логана» Джеймс Менголд, який хвацько закінчив історію Росомахи раз і назавжди (принаймні, ми так думали), відповідає на новини про «Дедпул 3» простою гіфкою…

Фільми про Дедпула 2016 та 2018 років мали величезний касовий успіх для Marvel, зібравши разом 1,56 мільярда доларів. Третій фільм вийде у прокат 6 вересня 2024 року.

Джерело: Bloomberg, Variety