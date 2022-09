Г’ю Джекман знову зіграє Росомаху: персонаж з’явиться у фільмі “Дедпул 3”

Актор Райан Рейнольдс повідомив, що Г’ю Джекман знову зіграє роль Росомахи у фільмі «Дедпул 3», який вийде на екрани у вересні 2024 року.

Антигерой коміксів Marvel Дедпул уперше з’явився на великому екрані у фільмі «Люди Ікс: Початок. Росомаха» у 2009 році, а потім отримав свій власний спін-офф. У третій частині, після успіху оригіналу 2016 року та сіквела 2018 року, головну роль знову зіграє 45-річний Райан Рейнольдс. Також актор повідомив, що до нього приєднається Г’ю Джекман – це означає, що Росомаха також з’явиться у новому фільмі.

Актор поділився відео у Твіттері, в якому жартівливо оголосив важливі новини.

Рейнольдс також додав, що «кожен Дедпул має виділятися», а новий фільм – неймовірний виклик, який змушує актора «глибоко зазирнути у свою душу».

53-річний Г’ю Джекман, який у цей час з’явився за спиною Рейнольдса, як ні в чому не бувало, відповів:

Режисер фільму Шон Леві також написав пост про об’єднання цього динамічного дуету, пожартувавши, що новина вже кілька тижнів «пропалює дірку» в його вустах.

I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️

— Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022