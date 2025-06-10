«Невимовна магія»: рімейк «Як приборкати дракона» отримав 83% на Rotten Tomatoes

«Як приборкати дракона» / Universal

За кілька днів до прем’єри «Як приборкати дракона» критики розповіли про свої враження — 83% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes.

Фільм виходить у прокат 13 червня, тому як тільки зняли ембарго на рецензії — критики вирушили оцінювати акторський склад, сценарій та візуал. Наприклад, досить масштабною показана фінальна битва і польоти над Берком. Разом з тим критики хвалили акторський склад, який «дивовижно імітує своїх мультяшних аналогів». Не залишили осторонь і сценарій, який називали «бездоганним» — його зрежисував автор оригіналу Дін Деблуа. Так само повернувся до роботи оригінальний композитор Джон Пауелл.

У цілому критики на Rotten Tomatoes сходяться на думці, що рімейк вийшов дійсно вдалим:

Хоай-Тран Буй, Inverse: «Хоча це може бути покадровий рімейк анімаційного хіта, кіноадаптація «Як приборкати дракона» все ж зберігає ту невимовну магію».

Престон Барта, Denton Record-Chronicle: «Кіноадаптація «Як приборкати дракона» вдихнула нове життя у культову сагу Берк, балансує між емоційною глибиною, захопливими візуальними ефектами та серцем оригіналу. Хоча не без певних труднощів у переході до реальності».

Нагір Чемберс, Big Gold Belt Media: «Найкраща екранізація на сьогодні! Перетворює повітряні сцени на справжнє мистецтво завдяки операторській роботі, що вражає».

Гелен О’Хара, Empire Magazine: «Видно, що фільм створений з любов’ю та увагою, але він надто залежний від оригіналу. Навіть у рімейку потрібно більше оригінальності, а не просто повторення хітів».

Едді Гаррісон, Film Authority: «Нова версія «Як приборкати дракона» пропонує веселу, добре розказану історію з чарівними персонажами та щирими взаєминами між хлопчиком і драконом. Цей дракон, хоч і запозичений з улюбленої анімації, все ж таки літає високо».

Ловія Г’ярке, The Hollywood Reporter: «Фільм вшановує чарівність оригіналу. Це не той рімейк, без якого не обійтися, але він хоча б не викликає негативних емоцій».

Пітер Дебрюж, Variety: «Зробити фільм кращим за перший фільм складно, хоча фінальний акт у цій версії виглядає по-справжньому знаково, розкриваючи експресіоністичну силу анімації у стилі «Heavy Metal» та картин Бориса Валлехо».

Ще раніше було відомо, що перші глядачі залишились у захваті від рімейку «Як приборкати дракона», а тому Universal запланувала сиквел на 2027 рік. І це враховуючи, що прем’єра не встигла відбутися. Хай там як, але долю майбутнього сиквелу остаточно вирішать касові збори 2025 року.

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Джерело: Rotten Tomatos