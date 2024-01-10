«Гаджети для пліток‎»: маска Skyted і кільце VTouch знизять звучання вашого голосу під час конфіденційних розмов

Якщо вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок у людному місці й зберегти вміст розмови конфіденційним — у пригоді стануть кілька нових гаджетів, представлених на CES 2024.

Наприклад, Silent Mask — маска для шумозаглушення від Skyted може зменшити звук на 25 децибелів (цього вистачить, щоб приховати вміст вашої розмови навіть від людини, яка знаходиться поряд). Стартап спочатку запустив кампанію на Kickstarter — і нині перевищив свою ціль у $8800, сягнувши $54 000.

Маска виглядає дещо масивно і надівається на голову, але не має ременя, який би її тримав — тож на початку доведеться скористатися допомогою рук.

Як пише журналістка Engadget Черлін Лоу, яка протестувала пристрій на виставці, маска використовує технологію, подібну до останніх моделей реактивних двигунів — із резонаторами для відведення звуку в камери. Таким чином, хвилі розсіюються в контрольованому середовищі, а не просочуються далі.

З внутрішньої сторони маски є маленькі отвори та мікрофон із вбудованими аудіороз’ємами, а з обох боків обличчя – камери діаметром 12 мм. Наразі Skyted доступна за початковою ціною $299 на Kickstarter, але після вступного періоду коштуватиме на $100 дорожче.

Ще один гаджет, представлений на CES — WHSP Ring від південнокорейської компанії VTouch — дозволяє дещо «наблизити‎» голосового помічника. Зазвичай, команди для нього доводиться промовляти доволі гучно, однак VTouch пропонує просто піднести кільце до губ і прошепотіти в нього.

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По суті, це крихітний мікрофон у вигляді кільця з датчиком наближення, що активізується, коли ви підносите пристрій до губ. Одного заряду має вистачати приблизно на 1,5 дня, але передбачений зарядний футляр, який подовжить роботу кільця до 9 днів.

Відповіді, ясна річ, ви зможете отримати через навушники, щоб забезпечити повністю конфіденційну розмову з помічником. Передбачена навіть кнопка, яка за 5 натискань запустить систему сповіщення ваших контактів про надзвичайну ситуацію та запис навколишнього звуку.

VTouch також пропонує власну програму з кількома ШІ-асистентами — включно з «‎куратором творчості» чи навіть цифровим психологом, доступ до яких можна отримати з будь-якого смартфона. Стартап планує запустити WHSP Ring на Kickstarter найближчим часом, але поки що немає жодної інформації про потенційні терміни запуску чи ціну.

Джерело: Engadget 1,2