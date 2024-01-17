Galaxy S24 Ultra — новий топовий флагман Samsung з фокусом на штучний інтелект за ціною від $1299 (58 тис. грн)

Компанія Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S24 Ultra. Візуально новинка дуже схожа на S23 Ultra, але тепер рамка виготовляється з титанового сплаву замість алюмінію. Титан міцніший і стійкіший до подряпин, ніж алюміній, але при цьому не збільшує вагу ─ Galaxy S24 Ultra насправді на грам легше, ніж S23 Ultra. Ще новий Ultra трохи тонший (на 0,3 мм) та коротший (на 1,1 мм), багато в чому завдяки тоншим рамкам. У S24 Ultra використовується нове скло Gorilla Glass Armor спереду та ззаду, яке в 4 рази міцніше і на 75% менше відбиває світло.

Дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra став повністю пласким. Тут застосовується 6,8-дюймова панель Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ (3088х1440 пікселів, 501 PPI), змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт.

У випадку Galaxy S24 Ultra пристрій на всіх ринках оснащується процесором Snapdragon 8 Gen 3 версії «for Galaxy» (імовірно, з розігнаним ядром Prime). Samsung встановила в цій моделі випарну камеру майже вдвічі більшого розміру, що покращує тепловіддачу під час виконання всіх завдань.

Новий чип дозволив реалізувати низку функцій штучного інтелекту. Live Translate, Interpreter та Chat Assist забезпечують двосторонній голосовий та текстовий переклад у режимі реального часу. Live Translate вбудований у рідний застосунок Телефону. Interpreter — це застосунок з розділеним екраном, який розшифровує живі розмови між двома людьми двома різними мовами. Chat Assist допомагає зробити переклад розмов природним та вбудований у клавіатуру Samsung. На момент запуску ці функції працюють з 13 мовами.

Android Auto узагальнює вхідні повідомлення та пропонує відповіді, наприклад, відправити комусь розрахунковий час прибуття. У Samsung Notes функція Note Assist узагальнює нотатки, створює шаблони та обкладинки, а також оптимізує нотатки за допомогою підготовлених форматів. Transcript Assist розшифрує, узагальнить та перекладе записи за допомогою штучного інтелекту та перетворення мови на текст.

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Circle to Search – це функція на основі жестів, створена у співпраці з Google. Просто натисніть і утримуйте кнопку «Додому», і ви зможете обводити, виділяти, писати або натискати що-небудь на екрані, щоб отримати результати пошуку, наприклад, назва пам’ятки на тлі чиєїсь фотографії в Instagram.

Штучний інтелект також активно використовується у камері Galaxy S24 Ultra. Пристрій отримав:

головний 200-мегапіксельний модуль з лазерним та фазовим автофокусом, OIS, об’єктивом 24 мм f/1.7;

перископічний телефото модуль із новим 50-мегапісельним сенсором, 5-кратним оптичним зумом, фазовим автофокусом, OIS, об’єктивом 111 мм f/3.4;

10-мегапіксельний телефото модуль із 3-кратним оптичним зумом, фазовим автофокусом Dual Pixel, OIS, об’єктивом 67 мм f/2.4;

12-мегапіксельний надширококутний модуль із кутом огляду 120 градусів, фазовим автофокусом Dual Pixel, об’єктивом 13 мм f/2.4

На передній панелі розташувалася 12-мегапіксельна фронтальна камера з об’єктивом 26 мм f/2.2.

Новинкою Samsung Galaxy S24 Ultra є ProVisual Engine і спеціальний ISP Block для зниження шуму. ProVision Engine – це набір інструментів на базі штучного інтелекту. Він дозволяє видаляти об’єкти та заповнювати порожній простір за допомогою генеративного редагування. Він також може заповнити порожній простір, що утворився в результаті випрямлення кадру. Функція Instant Slow-mo може створити додаткові кадри для плавного уповільнення деяких моментів відео.

Функція Nightography удосконалена завдяки покращеному куту оптичної стабілізації зображення та покращеної компенсації тремтіння рук. Спеціальний ISP Block для передньої та задньої камери покликаний боротися із шумом.

Super HDR показує попередній перегляд HDR у видошукачі застосунку камери перед тим, як користувач зробить фотографію, а також показує фотографії та відео в HDR у Галереї.

Galaxy S24 Ultra містить 12 ГБ оперативної пам’яті. Місткість сховища може становити 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Пристрій оснащується батареєю місткістю 5000 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 45 Вт і швидке бездротове заряджання потужністю 15 Вт. Корпус може мати колір Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet та Titanium Yellow. Апарат працює під керуванням ОС Android 14 із фірмовою оболонкою One UI 6.1.

Новий флагман Samsung Galaxy S24 Ultra вже доступний для попереднього замовлення за ціною від $1299 (на $100 дорожче від торішнього Galaxy S23 Ultra) або €1450. В Україні також попередні замовлення приймають відсьогодні за ціною від 57999 грн. Новинка надійде у продаж із 7 лютого.