Vivo V70 FE за $380 отримав камеру 200 МП і батарею 7000 мА•год

Вадим Карпусь

Vivo V70 FE

Після кількох тижнів витоків і чуток Vivo розширила лінійку смартфонів Vivo V70 й офіційно представила новий Vivo V70 FE. Головними особливостями цієї моделі стали велика батарея 7000 мА·год і основна камера 200 МП.


Характеристики Vivo V70 FE

Смартфон Vivo V70 FE отримав 6,83-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1900 ніт. Панель підтримує HDR10+ і працює у 10-бітному режимі Q10+, що дозволяє відображати ширший діапазон кольорів.

Пристрій містить процесор MediaTek Dimensity 7360‑Turbo, виготовлений за 4-нм техпроцесом. Смартфон пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і до 512 ГБ внутрішнього сховища UFS 3.1. Однією з ключових особливостей стала батарея місткістю 7000 мА·год. Заявлена підтримка швидкого заряджання потужністю 90 Вт.

Камера на задній панелі Vivo V70 FE містить два модулі. Головний отримав 200-мегапіксельний сенсор, оптичну стабілізацію зображення та об’єктив з діафрагмою f/1.88. Додатково доступна 8-мегапіксельна над ширококутна камера з кутом огляду 120 градусів. Додатково на задній панелі доступне підсвічування Aura Light. В круглому отворі дисплея розташувалася 32-мегапіксельна фронтальна камера.


Новинка також містить оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм, два слота для SIM-карт, інфрачервоний випромінювач, модуль NFC, двохдіапазонний Wi-Fi та модуль Bluetooth 5.4. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69. Пристрій має розміри 163,70×76,20×7,59 мм та вагу 200 г. Апарат працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою OriginOS 6 та підтримує низку функцій на основі ШІ. Компанія обіцяє до шести років оновлень безпеки, але не уточнює, скільки саме оновлень версій Android отримає смартфон.

Ціна

Новий смартфон Vivo V70 FE вже надійшов у продаж в деяких регіонах. Залежно від конфігурації пам’яті, виробник встановив наступні ціни:

  • 8 ГБ / 256 ГБ — $380
  • 12 ГБ / 256 ГБ — $425
  • 8 ГБ / 512 ГБ — $435

Смартфон доступний у кольорах Muse Purple, Ocean Blue та Titanium Silver.

Джерело: gsmarena

