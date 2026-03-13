Новини Пристрої 13.03.2026

Новому Honor X80 GT приписують рекордну батарею 13 080 мА•год і зарядку 80 Вт

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Honor Win

Останнім часом виробники смартфонів почали активно змагатися у сфері збільшення місткості акумуляторів. Китайські бренди все активніше пропонують моделі з батареями на 7000-7500 мА·год, а в Realme P4 Power навіть використовується акумулятор місткістю 10 001 мА·год. Та всіх їх може перевершити Honor.


Як повідомляють китайські медіа, майбутній смартфон Honor X80 GT отримає батарею рекордної у своєму сегменті місткості — 13 080 мА·год. Це значно більше, ніж у більшості сучасних флагманів. Для порівняння, більшість флагманських пристроїв від Apple, Samsung і Google зазвичай отримують батареї приблизно 5000 мА·год.

Honor уже експериментує з великими акумуляторами. Нещодавно компанія представила Honor Win із батареєю 10 000 мА·год, а також Honor Power 2 з акумулятором 10 080 мА·год. Якщо витік інформації підтвердиться, X80 GT збільшить цей показник ще на 3 000 мА·год.

За попередніми даними, смартфон забезпечить підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Пристрій також матиме процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 та OLED-дисплей з яскравістю до 8000 ніт, подібний до панелі в Honor Power 2. Камера на базі сенсора Sony буде доповнена оптичною стабілізацією зображення.


Модель X80 GT також може свідчити про повернення версії GT у серії X. Востаннє смартфон із таким індексом компанія випускала у 2022 році — це був Honor X60 GT, який отримав чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. У серії Honor X70 версії GT уже не було.

За даними джерел, новий смартфон Honor X80 GT можуть представити у першій половині року. Водночас усі характеристики поки що залишаються попередніми, адже компанія Honor офіційно не підтвердила технічні деталі.

Джерело: gizmochina

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати