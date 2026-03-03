Гаманець у руках ШІ: агент вперше в Європі самостійно провів банківський платіж

ШІ вперше самостійно здійснив банківський платіж у Європі / Google Gemini

Banco Santander разом із Mastercard оголосили про завершення першого в Європі реального наскрізного платежу, який ініціював і виконав агент на базі штучного інтелекту. Це перший так званий агентний платіж, проведений у межах регульованої банківської інфраструктури. Це важливий крок у розвитку систем ШІ, здатних самостійно здійснювати транзакції від імені клієнтів.





Банк Santander провів операцію в контрольованому середовищі з використанням рішення Mastercard Agent Pay. Транзакцію обробила платіжна інфраструктура банку, щоб перевірити повний операційний цикл і механізми контролю в реальних умовах. Система дозволяє агентам ШІ ініціювати та виконувати платежі в межах попередньо встановлених лімітів і дозволів. На практиці це означає, що ШІ може безпечно та прозоро завершити покупку через наявні платіжні мережі, дотримуючись високих стандартів безпеки, конфіденційності та захисту споживачів.

Глобальний керівник напряму карткових і цифрових рішень Santander Матіас Санчес зазначив:

“У Santander ми розглядаємо штучний інтелект як трансформаційну силу в еволюції платежів. Наша роль полягає не лише в тому, щоб впроваджувати інновації, а й формувати їх відповідально, закладаючи безпеку, управління та захист клієнтів у саму архітектуру рішень. Оскільки агенти ШІ стають частиною повсякденної комерції, створення надійних і масштабованих рамок буде критично важливим для розкриття їхнього повного потенціалу”.

Рішення Mastercard Agent Pay інтегрує агентів ШІ у платіжний процес як видимих і керованих учасників, забезпечуючи безперебійну взаємодію між емітентами, еквайрами та торговцями. Платформа PayOS забезпечила наскрізну оркестрацію транзакції.





Цей досвід довів технічну та операційну готовність підтримувати нові моделі транзакцій на базі ШІ. Тепер банк переходить до розширеного тестування й масштабування, вивчаючи додаткові сценарії використання та партнерства.

Пілот провели в межах регульованої платіжної системи Santander. На цьому етапі про комерційний запуск не йдеться.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: mastercard