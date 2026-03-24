Новий смартфон Frog RS1 ховає під дисплеєм геймпад і може замінити консоль

Frog RS1 / Shenzhen Frog Technology

Компактний Android-смартфон Frog RS1 під квадратним 3,4″ дисплеєм ховає або клавіатуру або геймпад.





Frog RS1 цілком може зійти за портативну ретро-консоль без необхідності використання додаткових аксесуарів. За дизайном це один з найбільш незвичних смартфонів в цьому році. Однак за сучасними мірками, він має просто крихітний дисплей.

Маленький дисплей також може викликати проблеми з відображенням застосунків, оптимізованих під значно більші екрани. Він кріпиться до корпусу смартфона за допомогою шарніра, який дозволяє обертати його на 180°. Залежно від варіанту Frog RS1, під дисплеєм може ховатись або геймпад, або клавіатура зі спеціальними кнопками WhatsApp та Facebook для використання цих месенджерів.

Оскільки геймпад працює без аналогових джойстиків, він має бути зручним для керування в ретро-іграх, розроблених для таких пристроїв як Nintendo Game Boy. Виробник поки не оприлюднив ніяких подробиць щодо характеристик Frog RS1. Проте широкі рамки екрана та лише одна камера позаду свідчать, що він навряд чи буде дорогим.

Наразі інформації про те, коли та чи з’явиться взагалі Frog RS1 на ринку не має. Компанія Shenzhen Frog Technology також виступає в ролі ODM-виробника, тож цілком можливо, що смартфон може продаватися під іншою торговою маркою, якщо якась компанія захоче вивести його на ринок.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: NotebookCheck