Take-Two назвала бюджет GTA 6 — не $2 млрд, але все ще найдорожча гра в історії

Материнська компанія Rockstar — Take-Two — офіційно підтвердила, що за останні п’ять років бюджет GTA 6 вже перевищив $1 млрд.

У мережі ширилися чутки, що гра коштує рекордні $2 млрд, але представники Take-Two спростували їх під час фінансового звіту, пише Tech4Gamers. Материнська компанія розповіла, що розробка GTA 6 стартувала у 2020 році. Хоча на гру не витратили $2 млрд — навіть $1 млрд робить її найдорожчою відеогрою в історії.

Сума навряд чи обійшлася лише безпосередньою розробкою. Швидше за все, до неї входять також маркетинг, технічна підтримка та інші витрати, пов’язані з запуском гри. Для порівняння: середній бюджет великої AAA-гри зазвичай коливається в межах $100 млн. А GTA 6 коштує вдесятеро більше.

Цей масштаб змушує замислитись і про вартість самої гри для гравців. За чутками, ціна на релізі може досягти $100, що вже виглядає реалістично після підвищень цін у конкурентів. Адже відбити мільярдні витрати зі стандартними $60 чи навіть $70 буде складно. З іншого погляду неймовірна кількість грошей надходить до Rockstar через онлайн-сервіси, як-от GTA Online. Тому незабаром після релізу GTA 6 можуть оголосити новеньку платформу для онлайну, що і принесе більшість доходу. А тим часом конкуренти вже панікують через майбутній реліз гіганта у 2026-му році.

Take-Two також підтвердила, що Rockstar і далі працює над тим, аби GTA 6 стала «найбільшим релізом в історії». Але зараз багато хто думає: чи потягнуть її всі платформи? Деякі аналітики вже прогнозують обмеження до 30 FPS на всіх консолях, хоча прямих підтверджень немає. Та і Rockstar показувала другий трейлер, який на 50% складається з геймплею. Звичайно, що це вилизана демонстрація, до якої немає нарікань.

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Джерело: Tech4Gamers