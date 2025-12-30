Геймер пообіцяв сину PS5 та GTA 6 на релізі, якщо той візьме платину в Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot 4 / GTA 6

Один геймер пообіцяв сину PS5 та GTA 6 наступного року, якщо той візьме платину в Crash Bandicoot 4. Тепер в їхньому будинку йде запекла битва для отримання кожної ачівки.

Батько під ніком @HarrisonTheHutt написав у X (Twitter) про “угоду диявола”, яку він запропонував сину. Він подарував Crash Bandicoot 4 на Різдво, яку всього лиш треба пройти на 100%. Але умови прості лише на словах. Повне проходження гри з усіма досягненнями вважається одним із найскладніших челенджів.

“Я сказав йому, що якщо він отримає всі досягнення, я куплю йому PS5 та GTA 6 на день народження наступного року. Йому вже дуже важко. Мені подобається бути злим татом”, — пише користувач @HarrisonTheHutt.

Здобуття платини в Crash Bandicoot 4 це передусім випробування нервів геймера. Наприклад, ачівка Perfectionist вимагає пройти всі рівні без смертей і зібрати колекційні предмети, для Faster Than Sound треба пробігти всі рівні на час і вибити платінові результати. Для іншого досягнення OVER-Overachiever треба зібрати всі реліки, а для King of Bling знайти всі геми. І це лише невелика частина ачівок, яких 50.

Різні ютубери називали здобуття цієї платини “абсолютними тортурами” та “справжнім болем“… Але хлопчик не хоче так просто втрачати шанс на PS5 та GTA 6, яку вдало для нього перенесли на листопад 2026 року. Вже за день після першого допису хлопець мав 11 із 50 досягнень, і це змусило батька замислитися, чи не була угода помилкою.

“Я знаю, що він може це зробити, якщо докладе зусиль. Я, мабуть, втрачу 700 фунтів стерлінгів через цей дурний твіт”, — написав він наступного дня.

Батько уточнив, що не забороняє користуватися гайдами, але проти чітів. Але підлітку навіть з гайдами доведеться витратити не один десяток годин.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Я бачив твої відповіді, де ти казав, що він уже грав у оригінальну трилогію, Twinsanity та ще дещо. Можливо, варто почати питати, чи він хоче PS5 без дисковода чи цифрову версію”, — жартують користувачі.

Сьогодні історія отримала ще одне оновлення. Батько зізнався, що трохи допомагає сину, щоб той краще зрозумів, як проходити рівні. Він майже пройшов за нього один з рівнів, а потім натиснув кнопку перезавантаження рівня, щоб прогрес не зберігся. І якби чоловік не писав, що витратить кошти через “дурний твіт”, схоже, йому подобається проводити більше часу зі своїм сином за спільною справою.