Gemini буде інтегровано з Calendar, Tasks і Keep, а мобільний Gmail отримає 3 нові функції штучного інтелекту

Під час проведення конференції Google I/O компанія розповіла про подальше перетворення свого чат-бота Gemini на цифрового помічника, який спеціалізується на щоденних справах. Одним із нових способів це зробити є інтеграція Gemini з Google Calendar, Tasks і Keep.

Нові інтеграції відбуваються за допомогою розширень, які компанія додала до Bard минулого року, а тепер розширила їх роботу на чат-бот Gemini. Щоб скористатися ними, достатньо попросите Gemini зробити щось, пов’язане з одним із сервісів, до яких він може підключитися. Наприклад, можна попросити підсумувати електронні листи в Gmail за день або ввести символ @ у текстове поле Gemini, щоб відкрити список розширень, як-от Google Docs або Drive.

Чат-бот Gemini підтримує завантаження зображень в Інтернеті або в мобільному застосунку Google. Як приклад використання цієї можливості Google показала фотографування списку шкільних подій з наступним їх додаванням до особистого Google Calendar.

Ще один приклад, демонстрація, як Gemini додає інгредієнти з рецепта до списку покупок Google Keep. При цьому у користувача буде можливість перевірити роботу Gemini, перш ніж він виконає поставлену задачу.

Нові інтеграції Gemini з сервісами Google відбудуться «незабаром», але навіть орієнтовних часових проміжків поки не називають.

Також Google анонсувала три нові функції Gemini, які з’являться в мобільних за стосунках Gmail на Android та iOS. На додачу до нинішньої функції «Допоможіть мені написати» користувачам також стануть доступними «Запитання та відповіді» (Q&A), «Інтелектуальна відповідь» (Smart Reply) та «Підведення підсумків» (Summarize).

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Google виявила, що ці допоміжні функції частіше використовуються саме на мобільних пристроях, ніж на настільних комп’ютерах, що має сенс, враховуючи обмежену площу екрана та характер взаємодії на ходу.

Мобільна версія Gmail отримає кнопку «Підсумувати» для довгих переписок. Вона з’явиться на цьому тижні для користувачів Workspace Labs, а для підписників Google One AI Premium та Gemini for Workspace стане доступною у червні.

Функція «Запитання та відповіді» дозволить вийти за рамки узагальнення. Нова піктограма Gemini у верхньому правому куті папки «Вхідні» дозволить вводити повні запити. Окрім «списку наступних кроків» або «запропонувати відповідь», також можна запитати:

«Порівняй мої останні заявки на ремонт даху за ціною та наявністю»

«Які запитання для обговорення на моїй майбутній зустрічі книжкового клубу?»

«О котрій годині починається концерт Хлої в суботу?»

Ця можливість з’явиться у користувачів Workspace Labs у липні.

Функція «Контекстні інтелектуальні відповіді» дозволить аналізувати вміст електронного листа та пропонувати більш персоналізовані та деталізовані варіанти відповідей, ніж нинішні відповіді в один рядок. Такі підказки виникатимуть у вигляді каруселі та швидко підсумовуватимуться. Наприклад, будуть доступні опції «Продовжити та підтвердити час» або «Запропонувати новий час» з попереднім переглядом запропонованих варіантів. Ця можливість також стане доступною користувачам Workspace Labs у липні – як у мобільних застосунках, так і в браузері.

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Джерело: The Verge, 9to5google

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