Новини ШІ 07.08.2025 comment views icon

Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Хакери зламали ШІ Google Gemini через Calendar, щоб захопити контроль над Smart Home

Видання Wired повідомило про нове дослідження у сфері кібербезпеки, в якому фахівці продемонстрували злам штучного інтелекту Google Gemini. Дослідники змогли отримати контроль над розумними пристроями в будинку за допомогою непрямих атак prompt injection Prompt Injection – це зловмисна експлуатація механізму підказок для примусу моделі до непередбаченої та часто шкідливої поведінки.. У цьому випадку атака здійснювалася через команди, вбудовані у запрошення Google Calendar.

Сценарій атаки виглядав так: користувач просив Gemini підсумувати свій календар і дякував за відповідь. У відповідь штучний інтелект, виконуючи приховану інструкцію з календаря, давав команди помічнику Google Home, наприклад, відчинити вікна або вимкнути світло. Це було зафіксовано на відео, яке супроводжувало демонстрацію.

Ще до публічного показу на конференції з кібербезпеки Black Hat, команда хакерів повідомила про вразливість Google у лютому. Енді Вен, старший директор з управління безпековими продуктами Google Workspace, розповів Wired, що компанія сприйняла ситуацію дуже серйозно.

“Це загроза, яка ще якийсь час  залишатиметься з нами. Але ми сподіваємося, що з часом звичайному користувачу не доведеться про неї турбуватись,” — зазначив Вен.

Він додав, що в реальному житті такі злами трапляються вкрай рідко. Водночас, складність великих мовних моделей зростає, і це відкриває нові можливості для зловмисників. Google вже використовує результати дослідження, щоб прискорити створення захисту від подібних атак.

Інцидент із Google Gemini показує, наскільки важливою стає кіберстійкість штучного інтелекту — особливо тоді, коли він керує фізичними пристроями в нашому домі. Те, що звичайне запрошення в календарі може перетворитись на команду для ШІ відкрити вікна/двері або вимкнути світло, звучить вже не як фантастика.

Джерело: engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI запустила ще розумніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну моделі o3
Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов
Ілон Маск поділився зображеннями Grok — вони виявилися роботами фотографа
Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих
Небінарні з Китаю: новий тип процесорів ШІ вперше в світі йде у виробництво
Злам акаунтів Google — дослідник навчився дізнаватися будь-який номер телефона
Meta зваблює фахівців OpenAI бонусами $100 млн за укладання річного контракту, — Сем Альтман
Facebook намагається виманити дані для свого ШІ з вашої галереї і ще не опублікованих фото
Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Люди звертаються до ChatGPT за порадами у коханні — це може зробити їх нещасними
В наукових статтях виявили приховані промти для ШІ, які вимагають «лише позитивних» відгуків
YouTube стає генератором ШІ-відео — Google впроваджує модель Veo 3 в Shorts
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
Акціонер позивається до Apple через «фальшиву» презентацію Siri
Експерт з ризиків: «Краще татуювати обличчя, ніж вчитися програмувати»
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»
Творець Twitter запустив другий за тиждень застосунок — цей створений із ШІ і змусить вас «торкатися трави»
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Переможець першого у світі турніру з вайбкодингу розв'язав лише 7,5% задач
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати