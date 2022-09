Картина, яку створив штучний інтелект Midjourney, виграла конкурс у США — це страшенно розгнівало художників

Робота Джейсона Аллена Theatre D’opéra Spatial (Просторовий театр опери) посіла перше місце у цифровій категорії на конкурсі витончених мистецтв у штаті Колорадо. Але він її не писав.

“Я зайняв перше місце”, – повідомив користувач з ніком Sincarnate в Discord, додавши фотографії створених штучним інтелектом полотен, що висять на ярмарку. Під псевдонімом ховається Джейсон Аллен – президент компанії Incarnate Games, яка займається настільними іграми.

Представлена ​​Алленом картина справляє враження. Фігури на сцені та у залі в стилі бароко дивляться через величезний круглий ілюмінатор на залитий сонцем сяючий краєвид. Аллен не писав картини безпосередньо – це зробив штучний інтелект під назвою Midjourney. ШІ використовував підказки людини, але Джейсон не робив редагування цифровим пензлем.

Факт перемоги ІІ у конкурсі викликав суперечки у Twitter. Реальні художники та ентузіасти звинуватили Аллена у наближенні смерті творчих професій.

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then?

— OmniMorpho (@OmniMorpho) August 31, 2022