Картина, яку створив штучний інтелект Midjourney, виграла конкурс у США — це страшенно розгнівало художників

Робота Джейсона Аллена Theatre D’opéra Spatial (Просторовий театр опери) посіла перше місце у цифровій категорії на конкурсі витончених мистецтв у штаті Колорадо. Але він її не писав.

“Я зайняв перше місце”, – повідомив користувач з ніком Sincarnate в Discord, додавши фотографії створених штучним інтелектом полотен, що висять на ярмарку. Під псевдонімом ховається Джейсон Аллен – президент компанії Incarnate Games, яка займається настільними іграми.

Представлена ​​Алленом картина справляє враження. Фігури на сцені та у залі в стилі бароко дивляться через величезний круглий ілюмінатор на залитий сонцем сяючий краєвид. Аллен не писав картини безпосередньо – це зробив штучний інтелект під назвою Midjourney. ШІ використовував підказки людини, але Джейсон не робив редагування цифровим пензлем.

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Факт перемоги ІІ у конкурсі викликав суперечки у Twitter. Реальні художники та ентузіасти звинуватили Аллена у наближенні смерті творчих професій.

«Ми спостерігаємо, як смерть мистецтва розгортається на наших очах», – сказав користувач Twitter під ніком OmniMorpho у відповіді, що набрала понад 2000 лайків. «Якщо творчі професії не захищені від машин, це означає, що висококваліфікована праця може застаріти. Що ми тоді отримаємо?

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then? — OmniMorpho (@OmniMorpho) August 31, 2022

«Я знав, що це викличе суперечки», – сказав Аллен на сервері Midjourney в Discord у вівторок. «Цікаво, що всі ці люди у Твіттері, котрі виступають проти мистецтва, створеного штучним інтелектом, самі ж дискредитують людський людський фактор! Це не здається вам лицемірством?»

Справа в тому, що Джейсон зробив великий внесок у створення картини, нехай і не малював її вручну. Внаслідок його підказок штучний інтелект створив сотні зображень. Після багатьох тижнів тонкого налаштування та курування роботи він відібрав три найкращі зображення та роздрукував їх на полотні.

«Що, якщо ми подивимося на це з іншого боку, якщо художник зробив неймовірно важку і складну серію обмежень, щоб створити твір – наприклад він створив його, висячи вниз головою та отримуючи шмагання під час малювання. Чи має робота цього художника оцінюватися інакше, ніж робота художника, що створив той самий твір «нормально»?» – запитує Аллен.

Художник не приховував методу створення картини та підписав її «Джейсон Аллен за допомогою Midjourney». «Я створюю зображення за допомогою MJ, роблю дії у Photoshop та підвищую масштаб за допомогою Gigapixel». Перемога у конкурсі, незважаючи на суперечки, надихнула художника та «зміцнила його місію».

Джерело: Vice