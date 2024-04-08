Українське представництво Gigabyte анонсувало старт продажу ігрових ноутбуків G6X та Aorus 16X — йдеться про 16-дюймові модифікації 2024 модельного року, які можуть похвалитися не лише сучасним «залізом», але й програмними оптимізаціями на базі штучного інтелекту AI Nexus та AI Boost.

Функції AI Nexus та AI Boost автоматично розпізнають та підганяють показники ЦП, відеокарти та оберти вентиляторів системи охолодження під профіль гри, підвищуючи FPS до 9%. Вже зараз AI Boost, який працює на базі Microsoft Azure AI, підтримується більш ніж 400 іграми. Окремо передбачені спеціальні режими для творців цифрового контенту та для подовження часу роботи від акумулятора. Також згадується AI Power Gear, динамічний перемикач між вбудованою та дискретною відеокартою, який додає до 40 хвилин автономності, та AI Generator на базі Stable Diffusion, який здатен генерувати зображення за описом без підключення до інтернету.

З цієї пари Gigabyte Aorus 16X — дещо потужніший та цікавіший за характеристиками. У топовій конфігурації він поєднує процесор Core i9-14900HX (24 ядра, 8P/16E) та дискретний відеоадаптер Nvidia RTX 4070 з підвищеним 140-ватним рівнем TGP. Також є варіанти з Core i7-14650HX (16 ядер, 8P/8E) або Core i7-13650HX (14 ядер, 6P/8E) та RTX 4060. За охолодження відповідає фірмова СО Windforce Infinity з двома масивними вентиляторами, п’ятьма тепловими трубками та радіатору з багатьма тонкими (0,1 мм) ребрами, яка здатна відводити до 170 Вт тепла. Обсяг оперативної пам’яті DDR5-4800 може досягати 64 Гбайт, а підсистема зберігання даних представлена двома NVMe-накопичувачами M.2 з інтерфейсом PCI Express 4.0 x4.

16-дюймовий дисплей Aorus 16X з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів підтримує частоту оновлення 165 Гц, підвищений до 400 ніт запас яскравості та охоплення 100% палітри кольорів sRGB. Також є сертифікація Pantone Validated та підтримка G-Sync. Клавіатура має тризонне RGB-підсвічування та окрему гарячу кнопку для запуску AI Microsoft.

Оснащення ноутбука також включає бездротовий модуль Wi-Fi 7|Bluetooth 5.4 (підтримує мережі з частотою до 6 ГГц, шириною каналу до 320 МГц, модуляцією 4096 QAM, конфігурація антен 2х2), гігабітний мережевий інтерфейс, порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1 та акумулятор на 99 Вт·год із можливістю швидкого заряджання від блоку живлення 240 Вт або від Type-C (USB PowerDelivery 3.0) 100 Вт. Габарити пристрою становлять 356x254x20~27 мм при масі 2,3 кг.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Ithillel. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Зовні модель Aorus G6X не відрізняється від Aorus 16X, а от зсередини відмінності є — її характеристики скромніше. Основа — процесор Core i7-13650HX (14 ядер, 6P/8E), доповнений дискретною відеокартою RTX 4060 або RTX 4050 з максимальним 105 Вт TGP, двоканальною оперативною пам’яттю DDR5-4800 МГц та двома слотами PCIe Gen4x4 M.2. Система охолодження тут розрахована на відведення до 135 Вт теплової потужності.

Aorus G6X оснащений 16-дюймовим екраном з частотою оновлення 165 Гц, але меншою роздільною здатністю (1920х1200) пікселів та нижчою піковою яскравістю (250 ніт). Мережеві можливості представлені Ethernet та Wi-Fi 6E (конфігурація антен 2х2). Акумулятор — 73 Вт∙год. Пристрій можна зарядити за 30 хвилин завдяки блоку живлення потужністю 180 Вт, також підтримується PowerDelivery3.0 з потужністю до 100 Вт. Габарити ноутбука становлять 361x259x25,1~28,9 мм, а маса — 2,5 кг.

Обидва ноутбуки вже доступні для покупки в українських магазинах: ціни на Aorus 16X стартують від 62 999 грн, а Aorus G6X — від 52 999 грн.