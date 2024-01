Глава Epic Тім Свіні назвав нові правила App Store «гарячим сміттям», але вони запустять EGS із Fortnite на iOS в ЄС

Генеральний директор Epic Games Тім Свіні доволі різко доніс свою думку щодо змін, які компанія Apple внесла до свого App Store в Європейському Союзі. Свіні називає оновлення «прикладом зловмисного дотримання вимог» — або, простішою мовою «гарячим сміттям». Втім, це не заважає компанії будувати плани щодо створення Epic Games Store с Fortnite на платформах Apple, завдяки новому вікну можливостей у Європі.

They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive…

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.

Поки Epic не має подробиць про плани запуску магазину. Вони кажуть, що він буде запущений «пізніше цього року», і там буде Fortnite, але треба розбиратися з юридичними тонкощами. Обидві будуть доступні лише в тих частинах Європи, на які поширюється дія Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

📣 Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! 📣

Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN

— Epic Games Store (@EpicGames) January 25, 2024