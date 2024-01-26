Глава Epic Тім Свіні назвав нові правила App Store «гарячим сміттям», але вони запустять EGS із Fortnite на iOS в ЄС

Генеральний директор Epic Games Тім Свіні доволі різко доніс свою думку щодо змін, які компанія Apple внесла до свого App Store в Європейському Союзі. Свіні називає оновлення «прикладом зловмисного дотримання вимог» — або, простішою мовою «гарячим сміттям». Втім, це не заважає компанії будувати плани щодо створення Epic Games Store с Fortnite на платформах Apple, завдяки новому вікну можливостей у Європі.

План Apple, спрямований на те, щоб перешкодити прийняттю нового європейського закону про цифрові ринки, є новим хитрим прикладом зловмисного дотримання вимог.

Вони змушують розробників обирати між ексклюзивністю App Store та умовами магазину, які будуть незаконними згідно з DMA, або прийняти нову також незаконну антиконкурентну схему, що рясніє новими зборами за завантаження та новими податками Apple на платежі, які вони не обробляють.

Apple пропонує, щоб вона могла вибирати, яким магазинам дозволено конкурувати з її App Store. Наприклад, вони можуть заборонити Epic запускати Epic Games Store і розповсюджувати через нього Fortnite, або заблокувати Microsoft, Valve, Good Old Games чи нових учасників.

Epic Games Store — це магазин програмного забезпечення №7 у світі (після 3 магазинів для консолей, 2 мобільних магазинів та Steam на ПК). Ми маємо намір запуститися на iOS та Android і вступити в боротьбу за звання мультиплатформенного магазину програмного забезпечення №1 на основі конкуренції платежів, комісійних від 0% до 12% та ексклюзивних ігор, таких як Fortnite.

Epic завжди підтримував ідею нотаріального посвідчення Apple та сканування застосунків на наявність шкідливого програмного забезпечення, але ми категорично відкидаємо намагання Apple перекрутити цей процес, щоб підірвати конкуренцію та продовжувати обкладати податками Apple транзакції, в яких вони не беруть участі.

У заяві Apple міститься набагато більше «гарячого сміття». Нам знадобиться більше часу, щоб розібрати як написану, так і неписану частину цього нового шоу жахів, тому залишайтеся з нами.