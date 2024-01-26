Глава Epic Тім Свіні назвав нові правила App Store «гарячим сміттям», але вони запустять EGS із Fortnite на iOS в ЄС

Генеральний директор Epic Games Тім Свіні доволі різко доніс свою думку щодо змін, які компанія Apple внесла до свого App Store в Європейському Союзі. Свіні називає оновлення «прикладом зловмисного дотримання вимог» — або, простішою мовою «гарячим сміттям». Втім, це не заважає компанії будувати плани щодо створення Epic Games Store с Fortnite на платформах Apple, завдяки новому вікну можливостей у Європі.
Офіційно у березневій Apple iOS 17.4 для ЄС: сторонні магазини програм, нові умови для розробників та інші радикальні зміни
Свою думку Тім Свіні розлого доніс у X:
План Apple, спрямований на те, щоб перешкодити прийняттю нового європейського закону про цифрові ринки, є новим хитрим прикладом зловмисного дотримання вимог.
Вони змушують розробників обирати між ексклюзивністю App Store та умовами магазину, які будуть незаконними згідно з DMA, або прийняти нову також незаконну антиконкурентну схему, що рясніє новими зборами за завантаження та новими податками Apple на платежі, які вони не обробляють.
Apple пропонує, щоб вона могла вибирати, яким магазинам дозволено конкурувати з її App Store. Наприклад, вони можуть заборонити Epic запускати Epic Games Store і розповсюджувати через нього Fortnite, або заблокувати Microsoft, Valve, Good Old Games чи нових учасників.
Epic Games Store — це магазин програмного забезпечення №7 у світі (після 3 магазинів для консолей, 2 мобільних магазинів та Steam на ПК). Ми маємо намір запуститися на iOS та Android і вступити в боротьбу за звання мультиплатформенного магазину програмного забезпечення №1 на основі конкуренції платежів, комісійних від 0% до 12% та ексклюзивних ігор, таких як Fortnite.
Epic завжди підтримував ідею нотаріального посвідчення Apple та сканування застосунків на наявність шкідливого програмного забезпечення, але ми категорично відкидаємо намагання Apple перекрутити цей процес, щоб підірвати конкуренцію та продовжувати обкладати податками Apple транзакції, в яких вони не беруть участі.
У заяві Apple міститься набагато більше «гарячого сміття». Нам знадобиться більше часу, щоб розібрати як написану, так і неписану частину цього нового шоу жахів, тому залишайтеся з нами.
Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.
They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive…
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024
Поки Epic не має подробиць про плани запуску магазину. Вони кажуть, що він буде запущений «пізніше цього року», і там буде Fortnite, але треба розбиратися з юридичними тонкощами. Обидві будуть доступні лише в тих частинах Європи, на які поширюється дія Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).
📣 Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! 📣
Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN
— Epic Games Store (@EpicGames) January 25, 2024
Fortnite не доступна на iOS вже понад три роки, після того, як Apple забанила гру й Epic за те, що та впроваджувала сторонні внутрішні платежі в застосунку. (Згодом Epic подала до суду на Apple у справі, яка завершилася минулого тижня, Epic програла майже за всіма пунктами спору).
Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на покриття судових витрат